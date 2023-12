Concertos de Natal 2023: Orquestra Jovem de Sete Lagoas celebra o Natal com duas apresentações gratuitas

As decorações já anunciam o período mais luminoso do ano. As luzinhas e piscas-piscas invadem as ruas, casas e vitrines. E para encantar mais esse momento, a Orquestra Jovem de Sete Lagoas vai realizar os Concertos de Natal 2023. Serão duas apresentações gratuitas e abertas ao público, a primeira na Paróquia de São Pedro e em seguida na Paróquia de Santa Luzia, com espetáculos para toda a família.

Crédito: Marcos Avellar

A igreja de São Pedro abre o evento desde ano, com uma apresentação no dia 03 de dezembro, domingo, após a missa das 9h. E para entrar ainda mais no clima natalino, no dia 16 de dezembro, sábado, após a missa das 18h será a vez da igreja Santa Luzia receber a Orquestra Jovem. “Já é uma tradição para a gente realizar esses concertos especiais de Natal. É um momento de confraternização entre as pessoas que a gente gosta, com a nossa família. E com música isso fica ainda mais especial”, afirma o Maestro da Orquestra Jovem, Ivison Maximo Barbosa. Os dois locais dispõem de toda a acessibilidade física, como rampas que facilitam o acesso e espaço para cadeirantes.

As apresentações vão contar com músicas do repertório do grupo, mas incrementado com alguns clássicos natalinos. “Estamos preparando tudo com muito carinho”, garante o Maestro. Para Marcos Aurélio dos Santos, presidente da Associação Cultural de Orquestras – ORQUESTR’ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem, o Natal é um momento muito especial na vida das pessoas. “E não poderíamos deixar de participar dessa comunhão de alguma forma. É o nosso agradecimento por tudo que conquistamos ao longo deste ano, compartilhando isso com o público que tem tanto carinho com o nosso projeto”, observa.

Crescimento – Desde o seu retorno, em 2022, a Orquestra Jovem vem se firmando como um dos principais projetos socioculturais de Sete Lagoas. Atualmente tem cerca de 200 crianças e adolescentes, entre 07 e 17 anos, dos mais variados bairros de Sete Lagoas, sendo a maior parte estudantes de escolas públicas. Depois de abrir turmas no bairro Santa Luzia, expandiu sua atuação com um polo avançado na região do bairro das Indústrias. “Estamos trabalhando para ampliar ainda mais esse atendimento. Nosso planejamento é dobrar o número de crianças e adolescentes atendidas no próximo ano”, revela o gestor do projeto, Marcos Avellar.

A Orquestra Jovem de Sete Lagoas é mantida através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, com o patrocínio do Grupo Multitécnica. “Não cansamos de enfatizar que a Multitécnica é uma empresa local que acredita nos nossos sonhos, na cultura e no futuro dos nossos alunos”, afirma Marcos Aurélio.

Serviço

Ministério da Cultura e Grupo Multitécnica apresentam:

Concertos de Natal 2023 da Orquestra Jovem de Sete Lagoas

Dia 03 na Paróquia de São Pedro após a missa das 9h

Dia 16 na Paróquia de Santa Luzia após a missa das 18h

Entrada gratuita

Com Orquestra Jovem - ASCOM