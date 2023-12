Miniférias do Sesc em Sete Lagoas e outras 11 unidades de Minas: inscrições abertas

As inscrições para as Miniférias do Sesc em Minas, edição de janeiro de 2024, já estão abertas. Entre os dias 15 e 26 de janeiro, a unidade de Sete Lagoas e outras 11 em todo o estado receberão crianças com idades entre 4 e 12 anos para desfrutarem de atividades lúdicas e educativas.

Foto: Divulgação/ Tarcisio de Paula

Para se inscrever, os interessados têm até o dia 14/01/2024 e podem fazê-lo presencialmente ou pelas Centrais de Atendimento das unidades participantes. Os endereços e números de telefone estão disponíveis aqui. Além de Sete Lagoas, as Miniférias ocorrerão das 13h às 17h em unidades de Contagem, Santa Quitéria, Araxá, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Poços de Caldas, Santa Luzia e Uberlândia. Em Venda Nova, as atividades acontecerão das 8h às 17h, enquanto no Sesc Santa Luzia, de 15 a 19 de janeiro, das 13h às 17h.

A programação envolve jogos, brincadeiras, músicas e outras atividades cuidadosamente planejadas para promover a integração, socialização e o desenvolvimento de habilidades, seguindo a temática "No Mundo do Faz de Conta". Esse tema, inspirado em filmes, livros e desenhos, foi escolhido para explorar o rico universo de fantasia presente no imaginário infantil.

As Miniférias do Sesc proporcionam uma oportunidade única para as crianças explorarem, aprenderem e se divertirem em um ambiente seguro e estimulante. Não perca a chance de garantir uma vaga para seus pequenos nessa experiência inesquecível!

Condições especiais oferecem 10% de desconto para inscrições realizadas entre 26/11 e 10/12. Vale ressaltar que os descontos são válidos para clientes que adquirirem as duas semanas das Miniférias. As vendas para uma semana estarão disponíveis a partir de 26/11/2023, sujeitas à disponibilidade de vagas. Para inscrições realizadas entre 11/12/23 e 14/01/24, será aplicado o valor integral.

Da redação com Sesc - ASCOM