Sete Lagoas: Bloco Axé Saudade lança tema do Carnaval 2024 em ensaio especial

O Bloco Axé Saudade realizará neste domingo, no Ferro Velho Pub, o evento de lançamento do tema do Carnaval 2024, em conjunto com a pré-venda dos abadás. O anúncio acontecerá durante um ensaio especial, com apresentação da bateria e banda do bloco a partir das 16 horas.

Imagem: Divulgação

O produtor do Bloco, Rodrigo Barbosa, destaca que o tema está sendo mantido em sigilo até o momento da revelação,“ será uma surpresa tanto para o público quanto para os integrantes do bloco. Não posso dar mais detalhes, mas com certeza tem muita conexão com o nosso estilo os ritmos que promovemos hoje. Vem que no domingo eu te conto”

Fundado em fevereiro de 2022, o Bloco Axé Saudade, apesar de sua curta existência, tem conquistado cada vez mais o público de Sete Lagoas e se prepara para marcar presença em seu segundo carnaval. Para ficar atualizado sobre a agenda e ações do bloco, basta seguir o perfil oficial @blocoaxesaudade_oficial nas redes sociais.

O evento acontecerá no Ferro Velho Pub, localizado na Rua Equador, 2060, Bairro Santa Maria, Sete Lagoas. Os ingressos antecipados estão disponíveis por 10,00 (venda pelo Sympla), enquanto na hora do evento o valor será de 20,00. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo inbox do perfil do bloco.

Da redação