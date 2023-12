Confira algumas produções de Natal lançadas recentemente nas plataformas de streaming

Não resta dúvida de que o Natal é uma das ocasiões mais amadas e comemoradas do calendário. Apesar de o mês estar apenas começando, as telas já estão sendo preenchidas com lançamentos de produções audiovisuais temáticas natalinas. Aqui estão algumas delas para conferir:

O Melhor Natal de Todos

Estréia: 16 de novembro

Plataforma: Netflix

Na trama, Jackie e Charlotte são duas amigas que não se veem há muito tempo e que irão se reencontrar, por ironia do destino, bem na véspera do Natal. O problema é que, enquanto a primeira tem tudo o que quer, a vida da outra parece não estar tão boa assim. Mas o que Charlotte não sabia é que, a partir do momento em que ela permite deixar a desconfiança de lado e se entregar à magia do Natal, sua vida começaria a mudar para melhor.

Trocados

Estréia: 30 de novembro

Plataforma: Netflix

Com os filhos crescendo e ficando mais independentes, Jess e Bill Walker tentam de tudo para manter a família unida. Mas, quando um encontro inesperado faz com que os Walker troquem de corpo no dia mais importante de suas vidas, eles vão precisar trabalhar em equipe para conseguir o que querem.

A Batalha de Natal

Estréia: 1º de dezembro

Plataforma: Primer Video

No longa, o ator dá vida a Chris, um homem que faz um acordo com uma elfo travessa chamada Pepper para aumentar suas chances de ganhar o concurso anual de decoração natalina. O problema é que ela lança um feitiço que causa estragos em toda a cidade e, para não arruinar a festa, Chris, sua esposa Carol e seus três filhos têm que correr contra o relógio para quebrar a magia.

Merry Little Batman

Estréia: 2 de dezembro

Plataforma: Primer Video

Sua missão é impedir que os criminosos destruam o Natal e, para isso, ele terá que mostrar que é um pequeno Batman de verdade. Com roteiro de Morgan Evans (Da Terra Para o Ned) e direção de Mike Roth (Apenas Um Show), a obra é uma atração divertida até mesmo para quem não é muito fã de super-heróis.

O Primeiro Natal do Mundo

Estréia: 8 de dezembro

Plataforma: Primer Video

Partindo de um humor besteirol clássico, O Primeiro Natal do Mundo é a aposta nacional para 2023, e o trailer já mostra que a dobradinha Lázaro e Ingrid deu muito certo em cena. Conta a história de duas famílias que se unem quando o patriarca de uma se casa com a matriarca da outra. Acontece que, agora com tantos membros, o Natal ficou ainda mais caótico e confuso.

Da Redação, Maria Eduarda Alves