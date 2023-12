Despedida dos palcos: Caetano Veloso no Arena Hall hoje com 'Meu Coco'

A apresentação de Caetano Veloso no Arena Hall às 22h deste sábado (2) tem um tom de despedida. Em uma postagem feita em junho, o icônico cantor baiano de 81 anos anunciou que a turnê de "Meu Coco" provavelmente será a sua última, limitando-se a realizar shows somente em sua terra natal. A expectativa é que o local na Savassi esteja completamente lotado, já que os ingressos foram esgotados há várias semanas.

Imagem Divulgação

Apesar desse significado de "adeus", a apresentação não se resume a uma retrospectiva da carreira do astro da MPB. A idade não impediu Caetano de continuar compondo e lançando álbuns. Grande parte do repertório se baseia em "Meu Coco", seu disco de 2021. O espetáculo inclui as principais canções do álbum mais recente, além de clássicos conhecidos de Caetano, como "Menino do Rio", "Baby", "Sampa", "Lua de São Jorge", "Odara" e "Cajuína".

A abertura do álbum "Meu Coco" é marcada pelo cantor tocando violão e cantando em "Avarandado", música apresentada por Gal Costa há 56 anos em um álbum dividido com Caetano, mas nunca gravada pelo próprio autor.

Celebrado no ano de seu centenário, o álbum "Transa" é homenageado com a música "You Don't Know Me", ao lado de Jards Macalé em um show especial. No total, serão apresentadas 26 músicas, proporcionando quase duas horas de espetáculo.

Evento: "Meu Coco" - Caetano Veloso

Local: Arena Hall (Antigo Marista Hall) - Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 - Savassi

Data: 2 de dezembro (sábado)

Abertura da casa: 20h

Show: 22h

Ingressos: Esgotados

Da Redação com O Tempo