Geraldo di Oliveira conquista o 3º lugar no Festival Itauense da Canção com sua composição 'Saudade Interior'

No Festival Itaunense da Canção, que ocorreu de 1º a 3 de dezembro, Geraldo Di Oliveira se destacou ao conquistar o terceiro lugar com sua composição "Saudade Interior". O evento, marcado pelo elevado padrão dos competidores, ressaltou o talento do cantor e compositor.

Foto: Reprodução/ prefeituradeitauna

A música, que aborda as recordações da infância no campo, cativou tanto o público quanto os jurados, que elogiaram a qualidade da letra, a harmonia melódica e a interpretação de Geraldo.

Em declarações após o resultado, o artista expressou sua honra em participar do festival e agradeceu o apoio dos fãs. "Foi uma experiência incrível, estou muito feliz com o resultado", afirmou.

Da redação