Banda de Sete Lagoas se apresenta no Festival FelizCidade de Santa Bárbara

A cidade de Santa Bárbara, em Minas Gerais, celebra seus 319 anos com o Festival FelizCidade, programado para ocorrer de 9 a 23 de dezembro. O evento, de acesso gratuito, oferecerá uma diversidade de atrações, incluindo apresentações musicais, teatrais, circenses, danças, oficinas criativas e exposições de artesanato.

Foto: Lucas Soares

Uma das atrações confirmadas é a banda Congadar, originária de Sete Lagoas. O grupo, conhecido por mesclar a sonoridade do congado com elementos de rock e blues, subirá ao palco na Praça da Estação em 17 de dezembro, às 20h. Composta por Mestre Saúva, Filipe Eltão, Wesley Pelé nas caixas e voz, Giuliano Fernandes na guitarra, Marcão Avellar no baixo e Sérgio DT na bateria, juntamente com o guitarrista Igor Félix, atualmente em licença temporária.

Mestre Saúva, ao ser contatado por nossa reportagem, expressou sua satisfação em participar do festival, afirmando: "A gente adora tocar em eventos assim, na praça, totalmente aberto ao público. É onde nos sentimos mais à vontade e sempre tem uma troca de energia muito grande com o público, pois nossa raiz é da cultura popular", declarou o músico.

Além da banda Congadar, o Festival FelizCidade também contará com apresentações de artistas de Belo Horizonte, Ouro Preto, Catas Altas, Ipatinga, Betim e Mariana.

Veja a programação completa do evento:

Sobre o Festival FelizCidade

O Festival FelizCidade é realizado pela Adesb (Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Santa Bárbara), com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara.

O objetivo do evento é resgatar a essência da identidade, os valores arraigados e a riqueza cultural que caracterizam a cidade.

Durante os oito dias de programação, a expectativa é de que a cidade receba um público de 8 a 12 mil pessoas.

Da redação