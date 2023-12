Sete Lagoas recebe o espetáculo gratuito 'Ode ao Amor' neste fim de semana No próximo sábado, dia 09 de dezembro, a cidade de Sete Lagoas será palco do espetáculo teatral "Ode ao Amor". Com iníci...

Escola de dança apresenta espetáculo 'Submerso' na Praça Tiradentes em Sete Lagoas A escola de dança Drika Rezende, ensina ballet clássico infantil e adulto, jazz, dança contemporânea e street dance desd...

Banda de Sete Lagoas se apresenta no Festival FelizCidade de Santa Bárbara A cidade de Santa Bárbara, em Minas Gerais, celebra seus 319 anos com o Festival FelizCidade, programado para ocorrer de...

Despedida dos palcos: Caetano Veloso no Arena Hall hoje com 'Meu Coco' A apresentação de Caetano Veloso no Arena Hall às 22h deste sábado (2) tem um tom de despedida. Em uma postagem feita em...

Confira algumas produções de Natal lançadas recentemente nas plataformas de streaming Não resta dúvida de que o Natal é uma das ocasiões mais amadas e comemoradas do calendário. Apesar de o mês estar apenas...

Show de Paul McCartney em BH terá água de graça, afirma produtora O show do Paul McCartney em Belo Horizonte terá água de graça, segundo a produtora do evento. O ex-Beatle se apresenta n...

Sete Lagoas: Bloco Axé Saudade lança tema do Carnaval 2024 em ensaio especial O Bloco Axé Saudade realizará neste domingo, no Ferro Velho Pub, o evento de lançamento do tema do Carnaval 2024, em con...