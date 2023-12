Sete Lagoas recebe o espetáculo gratuito 'Ode ao Amor' neste fim de semana

No próximo sábado, dia 09 de dezembro, a cidade de Sete Lagoas será palco do espetáculo teatral "Ode ao Amor". Com início marcado para as 20 horas, a performance promete envolver o público em uma experiência única e emocionante. O evento será realizado na Galeria Myralda, localizada na Casa da Cultura, situada na Av. Getúlio Vargas, 89.

Crédito: Davi Mello

A entrada para o espetáculo é gratuita e pode ser garantida através da plataforma Sympla. A classificação etária é a partir de 14 anos, e a lotação da Galeria Myralda está limitada a 60 pessoas. A oportunidade de presenciar essa obra de arte teatral é imperdível para os amantes da cultura e da expressão artística. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do artista @felipegoontijo.

"Ode ao Amor" apresenta um personagem que desvenda os amores engarrafados, fraturas e desarranjos contidos em um baú envelhecido. A narrativa conduz o espectador pelas idas e vindas desse vapor sentimental, centrando-se na figura de Ofélia, a outra metade da alma do protagonista. Enquanto a história se desenrola, o personagem luta para compreender o ruído que assola o museu, conduzindo seus passos como se fosse uma assombração.

A peça questiona em qual tipo de expositor cabe o amor e como seria possível moldar esse patrimônio tão imaterial. A busca por uma memória descritiva capaz de retratar esse sentimento, esse "treco", como define o protagonista, torna-se um desafio poético e filosófico.

Nossa reportagem entrou em contato com o autor e dramaturgo da peça, Felipe Gontijo, e ele revela que o texto foi concebido durante um período de luto, uma espécie de separação por alguém ainda vivo. "Precisei buscar me compreender com auxílio da terapia e da autoescrita. Investigando minhas relações no 'baú de memórias', deparei com padrões e fraturas das quais atravessam muitos de nós no percorrer da infância, juventude e vida adulta", relata o artista.

A elaboração do texto foi um aprendizado doloroso, um mergulho profundo nas próprias experiências. Gontijo buscou inspiração em obras como "Pequena Coreografia do Adeus", de Aline Bei, e "Tudo é Rio", de Carla Madeira. Na parte técnica, contou com a orientação do livro "Para Trás e Para Frente", de David Ball.

A peça, intitulada "Exposição de Processo - Ode Ao Amor", representa um ensaio aberto gratuito, uma oportunidade única de testemunhar a evolução dessa obra antes de sua estreia prevista para 2024.

O processo de desenvolvimento conta com a colaboração do amigo e assistente de direção Musse Chamon e da psicóloga Gabriela Souza, prometendo uma experiência teatral profunda e reflexiva.

Ficha Ténica:

Dramaturgia e Atuação: Felipe Gontijo

Felipe Gontijo Assistência de Direção: Musse Chamon

Musse Chamon Consultoria Psicológica: Gabriela Souza

Gabriela Souza Figurinos: Anna Oliveira

Anna Oliveira Costureira: Hilda Ferreira

Hilda Ferreira Consultoria Musical: Giba Campolina

Giba Campolina Artista Convidado: Mestre Saúva

Mestre Saúva Produção Executiva: Felipe Gontijo

Felipe Gontijo Produção Geral: Letícia Cley e Pedro Dumont

Letícia Cley e Pedro Dumont Operação de Som: Rafa Martins

Rafa Martins Operação de Luz: Musse Chamon

Musse Chamon Fotografia de Divulgação: Davi Mello

Davi Mello Apoio: Quintal Boi da Manta, Cativa Silk, Áudio Guim, Rafa Ribeiro

Quintal Boi da Manta, Cativa Silk, Áudio Guim, Rafa Ribeiro Espaço e Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas

Da redação, Djhéssica Monteiro