Sete Lagoas: Casarão recebe 78ª Exposição Nacional de Orquídeas, Cactos e Suculentas de 8 a 10 de dezembro

Evento também contará com palestras e sorteio de orquídeas.

Uma ótima oportunidade para quem ama orquídeas. Dias 8, 9 e 10 de dezembro o Centro Cultural Nhô Quin Drummond (Casarão) recebe a 78ª Exposição Nacional de Orquídeas, Cactos e Suculentas, uma realização da Sociedade Orquidófila de Sete Lagoas (Assosel), com entrada franca.

Crédito: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

A exposição contará com vendas de cactos, suculentas e orquídeas, além de palestras gratuitas sobre o cultivo de orquídeas com acessibilidade para a comunidade surda por meio de intérprete de libras. Serão três horários: sábado às 10h e às 15h e, no domingo, às 10h. Trazendo 1kg de alimento não-perecível, o participante concorrerá a uma orquídea.

Programação:

Dia 8, sexta: abertura às 11h. Exposição até às 20h.

Dia 9, sábado: 08h às 20h (palestras às 10h e às 15h).

Dia 10, domingo: 09h às 15h (palestra às 10h).

Local: Centro Cultural Nhô Quin Drummond (Casarão) - Praça Tiradentes, 257, Centro.

Realização: Assosel

Participação: Orquidário E3M, Gagé Orquídeas e Cerâmica Arte Brasileira

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM