Vozes da Cidade e Região: Rojan Gabriel, o cantor sete-lagoano que encanta com suas canções

O programa Vozes da Cidade e Região de hoje entrevistou o cantor Rojan Gabriel, natural de Sete Lagoas e criado em Paraopeba até os 15 anos. Rojan é um cantor sete-lagoano, nascido em uma família de músicos e artistas, que desenvolveu sua paixão pela música aos 13 anos, inspirado por figuras como Guimarães Rosa, Gonzaga Medeiros Milton Nascimento e o Clube da Esquina, tornando-se um defensor das músicas regionais e do estilo de vida bucólico de Minas Gerais.

Foto: Arquivo Pessoal

A partir de 2017, Rojan participou ativamente dos Festivais da Canção em Minas Gerais, conquistando participações e prêmios. No mesmo ano, apresentou-se na Virada Cultural de Sete Lagoas e venceu o I Festival de Música da cidade com sua canção "Maré Mundo". Em 2018, a mesma música se destacou no Prêmio de Música das Minas Gerais, e em 2019, foi a campeã do Festival da Canção de Rio Casca, MG.

Em 2018, lançou seu primeiro EP homônimo e iniciou o projeto digital "Café com Proesia", sucesso em seu canal no YouTube. No mesmo ano, formou o coletivo "Sois Desalinhados" e realizou uma mini turnê que incluiu eventos importantes em Sete Lagoas, como o Festival de Ver Cidade e o Sete Lagoas Park Day.

Em 2020, Rojan formou-se em canto pela Universidade de Música Popular Bituca. No ano seguinte, começou a produção de seu tão aguardado primeiro álbum, "Quando o Papel Sumir", composto por 12 faixas que exploram sua visão de mundo. O álbum será lançado em dois EPs, sendo o primeiro, "EPisódio1-Maré Mundo", lançado em 2022, e o segundo EP, "EPisódio 2", previsto para o final de 2023.

Em 2022, Rojan Gabriel novamente se destacou no Prêmio de Música das Minas Gerais com a canção "Zé" na etapa de Juiz de Fora. Sua autenticidade, dedicação à arte e paixão pela música regional e natureza são marcas registradas de sua carreira.

Em uma entrevista exclusiva concedida à nossa reportagem, o jovem músico compartilha um pouco sobre seus anseios e sonhos. Assista ao vídeo abaixo para conhecer mais sobre esse talentoso letrista e músico.

Da redação, Djhéssica Monteiro.