Entrevista: U2 Experience MG fala sobre seu novo show acústico do próximo dia 16/12 em Sete Lagoas

No próximo sábado 16 de dezembro, às 21h, o espaço do Fino Bistroquim em Sete Lagoas receberá um show inédito: a banda-tributo U2 Experience MG traz para a casa seu novo show acústico "Songs Of Surrender". Executado pelo vocalista Darlan Gonçalves e pelo guitarrista Daniel Guimarães, o show promete levar grandes clássicos da banda irlandesa repaginados no formato acústico, além de trazer algumas preciosidades. O SeteLagoas.com.br conversou com Darlan e Daniel e traz com exclusividade detalhes dessa nova apresentação.

Daniel Guimarães (à esquerda) e Darlan Gonçalves (à direita) apresentarão o show "Songs Of Surrender" da U2 Experience MG. Foto: U2 Experience MG / Divulgação.

O álbum mais recente do U2 é o Songs Of Surrender. O trabalho foi lançado em março desse ano com 40 canções da banda regravadas em versões mais intimistas, numa "vibe" bastante acústica.

Esse álbum veio na esteira do livro de memórias do vocalista Bono (Surrender: 40 músicas, uma história - 2022) e do documentário Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming com Dave Letterman (2023, disponível no Disney+).

Essa trilogia de trabalhos rememora até mesmo as origens do próprio país da banda, a Irlanda, segundo conta Darlan Gonçalves: "O U2 veio do punk rock e eles eram até chamados 'punk Celtas'. Eles trouxeram para o Surrender e documentário toda essa essa orquestração e a referência da música Celta para o disco. Quando você ouve o disco e vê o documentário, entende o que aconteceu na Irlanda".

Se antecipando com pistas que vazavam antes mesmo do lançamento do álbum Songs Of Surrender (e já apontadas nessa entrevista que fizemos com eles em agosto - relembre aqui), Darlan e Daniel já se preparavam para montar sua versão do show, "Porque é algo inovador nesse formato totalmente acústico, com acordes diferentes, sonoridades, timbres e letras recriadas pelo Bono", declara Daniel.

Tamanha preparação faz com que, segundo os músicos, eles sejam a primeira banda cover do U2 de que tenham conhecimento a fazer um show nesse formato.

Ainda que possa causar certo estranhamento aos fãs declarados do U2 ou mesmo para quem só conheça as músicas "tradicionais" da banda, Daniel Guimarães acredita que o conjunto da obra deixa tudo mais especial: "Quando você bebe da fonte (ler o livro, assistir o documentário e entender a composição musical), você fala: 'Cara, é fantástico o trabalho!'".

Mesmo sendo um álbum de caráter acústico, isso não quer dizer que seja gravado simplesmente à voz e violão. Daniel Guimarães, por exemplo, precisou aprender novas habilidades para terem linhas instrumentais adicionais a serem usadas no show: "Tive que aprender a tocar teclado e percussão para gravar", relata.

O álbum Songs Of Surrender tem 40 canções. Para montar sua versão, a U2 Experience MG selecionou 20 músicas, dentre elas algumas que não fazem parte do álbum original mas que possuem grande apelo com os fãs. Eles já anunciaram nas redes sociais que irão tocar "This Is", música da banda irlandesa Aslan que o U2 regravou e que é considerada uma raridade pelos fãs. Outras a serem apresentadas serão "Miss Sarajevo", canção gravada pelo U2 com o cantor Luciano Pavarotti e "Walk on", música que Darlan Gonçalves dedicará a um amigo que enfrentou vários percalços durante sua vida.

Eles vêm divulgando algumas prévias no Instagram de como serão as músicas no show, ouça "This Is":



"Para nós não existe lado B, todas são lado A. Setenta por cento da seleção das músicas foi baseada numa pesquisa observacional, da nossa experiência na estrada", revela Daniel Guimarães.

Cada música do U2 possui sua história e para que o show seja apresentado de forma coesa, Daniel e Darlan prometem usar recursos visuais e textuais que ajudem a montar o contexto daquilo que será apresentado. Para os músicos, será um "show emocional, com uma aspecto teatral mesmo, um show para sentar e curtir".

E para isso, a escolha do local da primeira apresentação em Sete Lagoas não foi por acaso. O Fino Bistroquim é um bar aconchegante e decorado com elementos de antiguidade, o que gera o ambiente intimista que se encaixa perfeitamente à intenção do acústico. "Além do Amarildo (responsável pelo estabelecimento) ser amigo pessoal da gente, é uma pessoa ímpar. Temos um carinho enorme por ele", declaram Daniel e Darlan.

Dessa proximidade surgiu também a ideia de reverter o dinheiro arrecadado com o couvert artístico do dia 16 de dezembro na compra de cestas básicas para o projeto Banco de Alimentos conduzido por Amarildo. A luta por melhores condições sociais é, inclusive, uma das bandeiras levantadas pelo U2 e também inspira os músicos setelagoanos a apoiarem projetos sociais sempre que existe a possibilidade.

A reserva de mesas para curtir o show Songs of Surrender da U2 Experience MG no próximo dia 16 de dezembro no Fino Bistroquim já está quase acabando. Restam poucos lugares que podem ser reservados através do WhatsApp (31) 9 9958 1006. O Fino Bistroquim fica na Rua Professor Abeylard, nº 1330, Centro de Sete Lagoas e o show está marcado para 21h.

A iniciativa e promoção do show acústico da U2 Experience MG, além da arrecadação de alimentos, contam com apoio da Padaria Vó Anita, Laboratório Santa Lúcia, Supermercado do Roberto, Suzana Santos Médica Veterinária, Agência Digital X e Fino Bistroquim.

Da Redação, Vinícius Oliveira.