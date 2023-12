Jornalista Fernando Mitre que participou de mais de 50 debates lança livro sobre bastidores revelando curiosidades

O jornalista Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes de Televisão, estará presente em Belo Horizonte na quinta-feira, dia 14, para apresentar seu livro "Debate na Veia – Nos Bastidores da Televisão, A Democracia em Destaque". O livro abrange mais de 30 anos de sua carreira, destacando sua participação em debates políticos e compartilhando curiosidades e histórias fascinantes dos bastidores da TV.

Foto: Reprodução/O TEMPO

O evento, de entrada gratuita e com interpretação em Libras, está marcado para as 19h30, na Academia Mineira de Letras, localizada na rua da Bahia, 1.466, Lourdes. A noite começa com um painel de discussão que contará com a presença do autor Fernando Mitre, do escritor Jacyntho Lins Brandão (presidente da Academia Mineira de Letras), da historiadora Heloisa Starling e do jornalista Murilo Rocha. A mediação será conduzida pelo também jornalista André Basbaum.

Bastidores da TV e análises políticas

Além de compartilhar narrativas inéditas e destacar momentos políticos cruciais do Brasil por uma perspectiva única, Mitre explora a intricada relação entre jornalismo e democracia. O jornalista também relembra o que ele chama de "emoção democrática", especialmente no contexto do primeiro debate entre candidatos à Presidência da República após a redemocratização.

"Ali, ficou claro que a democracia havia chegado ao país e estávamos começando a trilhar o caminho das eleições. Naquela fase da história brasileira, informação e emoção se entrelaçavam constantemente. Naquela noite, no estúdio da Band, quando todas as bandeiras, ideias e propósitos se confrontaram ao vivo, a emoção foi intensa. Vi ali uma emoção verdadeiramente democrática, vi que a democracia pode emocionar", comentou em entrevista ao O TEMPO.

Com mais de 60 anos de carreira, que teve início no Correio de Minas, Mitre passou pelo Diário de Minas, pelo semanário O Binômio e foi parte da equipe fundadora do Jornal da Tarde (SP). Desde 1989, atua na Rede Bandeirantes de Televisão, onde assumiu o cargo de diretor nacional de jornalismo em 1999. Ele observa as mudanças na política brasileira ao longo do tempo: "O Brasil mudou muito, os eleitores mudaram muito, os candidatos mudaram muito. É isso que a democracia é: tentativa e erro. Na democracia, você aprende, treina para fazer seus direitos serem respeitados, para que os candidatos expressem suas ideias de forma clara. A cada eleição, o eleitor tem mais capacidade de exigir dos candidatos aquilo que deve ser exigido: suas reais ideias e propostas."

Com mais de 50 debates produzidos e participados, Mitre ressalta a importância desses eventos para a democracia. Desde 1989, ele testemunhou candidatos garantindo a vitória eleitoral durante debates e menciona um caso curioso: o embate entre Mário Covas e Paulo

Maluf pela prefeitura de São Paulo em 1998. "O debate começou com Paulo Maluf sete pontos à frente nas pesquisas. Quando terminou, ele estava sete pontos atrás. Houve uma mudança ali que mexeu com 14 pontos. Avaliar um debate é complicado, tem muitas nuances. Muitas vezes, o vencedor do debate não é necessariamente o mais irônico ou agressivo, mas nem sempre ganha o voto."

Debate Lula X Bolsonaro 2022

Fernando Mitre destaca o debate entre Lula e Bolsonaro em 2022 como marcante, elogiando a habilidade de ambos como debatedores. Ele vê Lula evoluindo desde seu primeiro debate. Mitre prefere debates mais calmos, onde as propostas são analisadas em vez de confrontos agressivos, mas reconhece que a postura depende do contexto da campanha.

"Muito interessante foi o último debate, não apenas o que foi ao ar, mas também os bastidores. É algo que ainda me deixa tenso ao lembrar, porque as tensões foram palpáveis naquele momento. Lula é naturalmente um debatedor, enquanto Bolsonaro é reconhecido pelo confronto. No embate entre os dois, cada um agiu conforme suas características. Bolsonaro é combativo, é essa sua essência", analisa.

Lançamento do livro “Debate na Veia – Nos Bastidores da Tevê, A Democracia no Centro do Jogo”, do jornalista Fernando Mitre. Acontece nessa quinta (14), 19h30. Abertura às 19h. Na Academia Mineira de Letras (R. da Bahia, 1.466 – Lourdes – Belo Horizonte-MG)

O livro custa R$ 90 (vendido no local do evento) / Para adquirir online acesse o link.

Da Redação com O Tempo