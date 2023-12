Evento solidário para celebrar o aniversário de João Guilherme acontece neste sábado (16) em Sete Lagoas

Renata Santos, mãe de João Guilherme, um menino autista, organizou um evento solidário para comemorar o aniversário do filho. A contação musical de histórias acontecerá no dia 16 de dezembro, às 17 horas, na Med Clinic, na rua Maria Magalhães Pinto, 55, Chácara do Paiva, em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação

O evento, intitulado "Diferente - É o mundo que queremos!", contará com a participação das artistas contadoras de histórias Katita Flor, Lore Mel e a fantoche Manu. A apresentação será interativa e contará a história "O Cachorro Dorminhoco".

A entrada será gratuita e pode ser adquirida no Sympla, mas será permitida apenas mediante a doação de um caderno, uma caixa de lápis de cor ou um brinquedo para crianças carentes.

As pessoas que não puderem participar do evento também podem fazer doações de cadernos, caixas de lápis de cor ou brinquedos. Para isso, basta entrar em contato com Renata pelo telefone (31) 98508-9596. As doações também podem ser feitas via Pix, para o CNPJ 43.711.901/0001-2.

Da redação, Djhéssica Monteiro.