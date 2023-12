Caio Pacheco apresenta 'Origens': o novo livro do jornalista foi lançado nesta quarta (13) em Sete Lagoas

O jornalista e escritor Caio Pacheco lançou nesta quarta-feira (13) seu quinto livro, "Origens - A jornada humana no Circuito das Grutas". A obra, publicada pela Editora Literíssima, é composta por dezesseis capítulos e 190 páginas e destaca as maravilhas singulares das grutas Lapinha, Rei do Mato e Maquiné, que formam a Rota Lund.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

O lançamento ocorreu no Auditório do Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas. O evento contou com a presença de professores, pesquisadores e autoridades locais.

Em entrevista para a nossa reportagem, Pacheco destacou a importância do livro para a história e cultura de Sete Lagoas e do Circuito das Grutas. "Origens é uma obra que busca resgatar a memória das primeiras ocupações humanas na região", afirmou. "O livro também aborda a importância das grutas para o turismo e a preservação ambiental."

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Pacheco também anunciou brevemente que lançará mais projetos, um ainda será mantido em segredo, e o outro é que pretende lançar uma coleção de livros sobre o Circuito das Grutas. "Cada ano, a coleção abordará um tema diferente", disse. "O objetivo é mostrar a riqueza e diversidade da região."

O livro já está disponível no site da literissima.com.br, e em breve haverá um relançamento, "Sobraram poucos exemplares", finaliza Caio.

Da redação, Djhéssica Monteiro.