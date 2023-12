Teatro Preqaria recebe espetáculo Prêt-à Porter BH com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

Quatro textos de quatro dramaturgos contemporâneos de Belo Horizonte. Adoção, Amor, Locura e Morte são os temas-chave de cada cena que compõe o espetáculo Prêt-à Porter BH, que o Teatro Preqaria recebe nesta sexta-feira, 15 de dezembro, às 20h, em sua segunda apresentação, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. "Em cada uma delas há uma dupla de personagens que dialogam e trazem de forma metafórica reflexões sobre questões ligadas à existência humana", conta o coordenador do espaço e diretor teatral, João Valadares.

Foto: Divulgação

A montagem, que estreou nesta quinta-feira, 14, é parte do ciclo formativo da Escola Livre de Artes da Preqaria Cia de Teatro, onde os alunos tem estudos teórico-praticos acerca das ações físicas e verbais da arte da interpretação. O nome da peça faz alusão e presta homenagem a um importante projeto do grande diretor teatral brasileiro Antunes Filho. "O ator na essência, munido apenas de corpo, voz e um econômico cenário. Na cena, o homem é o foco de análise. Sem adornos, tecnologia ou jogos de luz, com o objetivo de induzir a uma sensação de realidade. O resultado é verdadeiro e natural", acrescenta João Valadares.

Os textos "Chão de Pequenos" de Felipe Oladelè e Ramon Brant; "Meninonina" de Sérgio Abritta, "O Lustre" de Antônio Hidelbrando, e "João e Maria" de Raysner de Paula; foram adaptados pelos atores Fábio Damasceno, Matheus Carvalho, Julia Karoline, Marina Ribas, Luisa Monteiro, Camila Costa, Myke Rangel, Edvan Henrique e Maria Maia; com o próprio João Valadares, que também assinada direção.

PRÊT-À PORTER BH

Local: Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, bairro Canaã, Sete Lagoas)

Datas: 14 e 15 de dezembro

Hora: 20h

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

Informações: (31) 98894-4243

Apoio: Prefeitura de Sete Lagoas, Padaria Galdino e CCB Contabilidade

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM