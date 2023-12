A Gruta Rei do Mato, em Sete Lagoas, vai promover um evento solidário no próximo domingo, 17, das 10h às 17h. O evento, que contará com uma vasta programação para toda a família, terá como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para serem doados à Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP).

A entrada para o evento é gratuita, mas a organização pede que os participantes levem 1kg de alimento não perecível. O cardápio será composto por comidas típicas de food trucks da cidade, além de chopp.

Além da ação beneficente, o evento terá ainda parquinho infantil, exposição de carros antigos, visitação à gruta e música ao vivo com o cantor Renilson, vocalista da banda Legião II, cover do Legião Urbana.

Esta também será a primeira confraternização com a presença do Clube da Resenha, de Belo Horizonte. O clube é formado por um grupo de amigos que se reúnem para discutir temas variados, como cultura, política e esporte.

Atualização às 23h30 - sexta, 15 de dezembro

Diferentemente como descrito no primeiro título, o "Natal Solidário" foi um outro evento, também realizado nas dependências da Gruta Rei do Mato.

