Concerto de Natal em Capim Branco nesse sábado (16): uma celebração para toda a família, confira

A continuidade das celebrações do Natal Encantado traz um convite especial da Administração Municipal de Capim Branco, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, para um espetacular Concerto de Natal. O evento promete imergir a comunidade em uma atmosfera mágica e carregada de emoção, transformando a Praça de Eventos Municipal “Adacir Ferreira Passos – Cirinho” em um cenário encantador.

Imagem: Secretaria de Cultura Esporte Lazer e Turismo/ Capim Branco

Data e Local: Este grandioso espetáculo está agendado para ocorrer no dia 16 de dezembro, sábado, com início às 19h30. A Praça de Eventos Municipal será o palco principal dessa celebração única, oferecendo um ambiente acolhedor e festivo para todos os participantes.

Concerto de Natal: Prepare-se para se emocionar com um repertório cuidadosamente selecionado que promete encantar todas as faixas etárias. A música natalina ecoará pelos arredores, trazendo o espírito festivo e solidário característico desta época do ano. Uma orquestra composta por talentosos músicos locais será responsável por conduzir o público em uma jornada musical repleta de harmonia e alegria.

Espaço Kids Gratuito: Em atenção às famílias e à diversão dos pequenos, um Espaço Kids gratuito estará disponível durante o evento. As crianças terão a oportunidade de participar de atividades lúdicas e recreativas, proporcionando momentos de alegria enquanto os pais desfrutam do concerto.

Da Redação com Por Dentro de Tudo