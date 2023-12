Natal do Rock Solidário: som, solidariedade e confraternização em Sete Lagoas

No próximo sábado, dia 23 de dezembro, a Confraria do Chopp, em Sete Lagoas, sediará o 8º Natal do Rock Solidário. O evento terá início às 16h e vai até as 23h. A entrada para o evento é 1 kg de alimento não perecível ou R$ 20,00.

Imagem: Divulgação

A programação musical conta com as apresentações de 4 bandas e 3 DJs, que farão a transição entre as bandas. As bandas são: Planeta Vermelho, Grama Hero, NTN e Corinto Blues. Os DJs são Johnny Brasilidades, Nog (DJ Funky Soul) e Zezé Somnacachola.

O evento tem como objetivo arrecadar alimentos para a Vila Vicentina, instituição filantrópica que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social.

O 8º Natal do Rock Solidário conta com o apoio da Vila Bistrô, Gerais Seguros e Veículos, Real Hotel e Supéria Print.

Confira a localização do evento:

Da redação