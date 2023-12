O grupo Carroça Teatral apresenta neste sábado (23), às 10h30, o tradicional auto natalino "O Natal Existe?" na alameda do Mercado Municipal de Sete Lagoas. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

Apresentação em Morro do Ferro, Oliveira – MG. Foto: @quintalboidamanta

O espetáculo, que completa 10 anos ininterruptos no Mercadão, traz elementos das manifestações tradicionais de Minas Gerais em torno dos festejos de fim de ano, como Pastorinhas e Folias de Reis. Segundo o diretor Paulinho do Boi o Mercadão faz valer o trabalho do teatro de rua por ser um dos pontos mais populares de Sete Lagoas. “Já são dez anos de acolhimento dos comerciantes do mercado municipal. O local e as pessoas que trabalham lá, legitimam o nosso teatro popular. É o lugar mais mineiro de Sete Lagoas”.

O texto conduz a plateia ao questionamento do verdadeiro sentido do festejo amparado pelo cancioneiro popular natalino, arrematado pela composição "Solo Le Pido a Dios" (Eu Só Peço a Deus) da musicista latino-americana Mercedes de Sosa.

No elenco, estão Adrielle Silvério, Clarice Rodrigues, Gabriel Cordeiro, Gláucio Reginaldo, Jéssica Queiroz, Larissa Neves, Larissa Souza, Paulinho do Boi, Rafa Martins, Ranielle Flor, Nathan Brits e Maurício Pereira. A produção é de Claudia Cristina – Branca Produções Culturais com apoio do ponto de cultura Quintal do Boi da Manta e Meu Canto Conviver. Para contribuir com os trabalhos do grupo, será realizado um chapéu ao final da apresentação.

Para mais informações, acesse o Instagram @quintalboidamanta.

Da redação, Djhéssica Monteiro.