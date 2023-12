'História, Tradição e Exuberância': exposição fotográfica do Coletivo Interiorizar em homenagem aos 156 Anos de Sete Lagoas

O Coletivo Fotográfico Interiorizar apresenta a exposição "Sete Lagoas 156 Anos - História, Tradição e Exuberância", um tributo visual ao aniversário da cidade. A mostra, com curadoria da fotógrafa Renata Ataide, apresentará 20 fotografias de 16 talentosos fotógrafos e estará em exibição no Sertão de Guimarães - Armazém Cultural, que fica na rua Jucá Cândido, nº 440.

Foto: Divulgação/Crédito: Valéria Bahia/ Coletivo Fotográfico Interiorizar

A exposição, que será aberta nesta terça-feira (19), às 19 horas, é uma oportunidade para os moradores e visitantes de Sete Lagoas conhecerem um pouco mais da história, das tradições e da beleza natural da cidade. As imagens retratam desde os principais pontos turísticos, até cenas do cotidiano da cidade, como as festas populares e o trabalho dos moradores.

Renata Ataide, co-fundadora do Coletivo Fotográfico Interiorizar e curadora da exposição, compartilha sua visão: "É com grande satisfação que apresentamos a exposição 'Sete Lagoas 156 Anos - História, Tradição e Exuberância'. Neste tributo especial ao aniversário de nossa cidade, convidamos todos a mergulharem na riqueza de suas histórias, nas sólidas tradições e na exuberância que a torna um lugar singular."

Destacando-se com suas fotografias que capturam a essência única da cidade, o fotógrafo Átila Kassius compartilha seu entusiasmo ao participar da exposição: "É uma honra fazer parte deste projeto que celebra os 156 anos de Sete Lagoas. Cada imagem é uma expressão do amor que temos por esta cidade, e participar dessa exposição é uma oportunidade de compartilhar isso com todos."

Luiz Penha, proprietário do Sertão de Guimarães - Armazém Cultural, também partilha a significativa contribuição do espaço para a exposição: "Abrir as portas do Sertão de Guimarães para uma exposição fotográfica tão significativa como 'Sete Lagoas 156 Anos' é um privilégio. Este espaço tem sido um ponto de encontro para a comunidade, promovendo rodas de conversas, eventos culturais e agora, recebendo esta exposição que celebra a história e a beleza de Sete Lagoas. Como arquiteto e empresário, vejo a arte como um elemento fundamental para conectar a comunidade e enriquecer nossa experiência cultural."

O Coletivo Fotográfico Interiorizar, fundado há cinco anos, tem se destacado por seu comprometimento em explorar e retratar a identidade única de Sete Lagoas e região. Com uma equipe de fotógrafos apaixonados pela cidade, o coletivo busca não apenas documentar, mas interpretar a beleza e a diversidade que compõem a rica tapeçaria cultural.

A exposição "Sete Lagoas 156 Anos" é mais um capítulo significativo dessa jornada visual. O Coletivo Fotográfico Interiorizar, em parceria com o Sertão de Guimarães, convida a todos a participar dessa jornada única.

Fotógrafos Participantes:

Atila Kassius

Bruna Aguiar

Elizette Souza

Gisele Teixeira

Julio Cesar

Leandro Malaquias

Leo Drummond

Lipe Borges

Luciana Oliveira

Maria Ribeiro

Marise Avila

Marcilio Camargos

Renata Ataide

Renato Medeiros

Valéria Bahia

Washington Eloi

