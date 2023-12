David Abreu vence primeiro Festival Banda de Garagem em Sete Lagoas

No último sábado, 16, a Faculdade Ciências da Vida sediou o seu primeiro festival de música em Sete Lagoas, proporcionando uma significativa oportunidade e visibilidade para os talentosos compositores e cantores locais. O evento reuniu um grupo seleto de artistas, avaliados por um júri composto por profissionais de diversas áreas, incluindo literatura, canto, palco e regência.

Foto: Divulgação

Diversos gêneros musicais foram apresentados, destacando-se as performances da cantora, compositora e violonista Thaianne Guimarães, assim como dos compositores e cantores mineiros Rojan Gabriel (@rojangabriel) e Felipe Betetti (@felipebedettioficial), figuras já premiadas em festivais por todo o Brasil.

O grande vencedor do Festival foi o compositor, poeta e cantador David Abreu (@davidabreu_insta), que conquistou a primeira colocação com sua música "A Peleja de David Contra o Nome Americanizado". A composição, com nuances autobiográficas e um tom de protesto bem-humorado, abordou a indignação em relação à pronúncia de seu nome em sotaque inglês, além de explorar a "síndrome vira-lata" que menospreza a própria raiz em favor de culturas estrangeiras.

Durante sua apresentação, Abreu encantou o público com um poema em "Martelo Agalopado", uma modalidade da poesia de cordel, seguido pelo seu baião "Galope Imaginário". Antes de executar a música vencedora, compartilhou um prefácio revelando a inspiração por trás da obra, utilizando o termo "mote em dez" comum nas poesias populares.

A reação positiva da plateia e os olhares sutis dos jurados indicaram o impacto significativo de sua apresentação. O prêmio foi entregue por Maria Auxiliadora Matos de Melo, escritora e poetiza, que integrou o júri composto também pelos cantores e músicos El’s da Terra, George Machado, Toninho (Duo Bi Duo) e o maestro Gilson de Matos.

O cantador contou com o apoio musical de João Augusto (@gu_23oficial) e Ramon Silva (@ramon.gustavo.589), ex-integrantes da banda de forró 3x4 Marilu, acompanhando Abreu desde 2016 com triângulo e zabumba, respectivamente. A participação especial do versátil artista Rafa Martins (@orafasolo), tocando pandeiro e fazendo coro, contribuiu para o sucesso da apresentação. A vitória de David Abreu atestou sua excelência em todos os critérios avaliados pelos jurados.

Em sua estreia nos festivais, Abreu expressou sua alegria ao receber o troféu de primeiro lugar, destacando a importância de participar ao lado de colegas, amigos e parceiros. Ele também prometeu uma surpresa relacionada à música vencedora para os admiradores de seu trabalho.

