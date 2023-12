Shopping Sete Lagoas: sorteio, atrações e horário de funcionamento exclusivo para o Natal; confira

O Shopping Sete Lagoas, é um dos principais destinos do público em busca de compras para o Natal. Até este sábado (23/12), a cada R$ 450,00 em compras nas lojas participantes, os clientes podem trocar por um cupom e concorrer a uma das duas motos elétricas Boram que serão sorteadas no próximo dia 28/12 (quinta-feira).

Foto: Shopping Sete Lagoas

O Papai Noel permanece no centro de compras até as 18h do domingo (24/12), para fazer fotos no cenário do ‘Natal dos Ursos Boram’.

O Shopping Sete Lagoas conta com mais de 100 lojas, além de gastronomia com operações exclusivas e para todos os gostos. As últimas inaugurações incluem o Empório Mineiro Cheirin Bão, franquia especializada em cafés; a volta da marca Bobs e o restaurante Spoleto, que conta com um novo cardápio e autoatendimento por meio de totens.

Para as crianças, o shopping oferece atrações como o Park dos Ursos do Noel, que estará no empreendimento até a primeira semana de janeiro, além de cinema, Mundo Show, Gravidade Parque de Trampolins, boliche, slimes, carrinhos e bichinhos elétricos, realidade virtual e casa dos horrores.

Para os momentos de maior fluxo, o Shopping Sete Lagoas reforçou sua equipe de segurança. Além disso, a segurança e comodidade do estacionamento com tarifa única (R$ 10,00, sem hora adicional, sendo gratuitos os 15 primeiros minutos) garantem ao cliente a tranquilidade de fazer suas compras sem se preocupar com o tempo de permanência.

O Shopping Sete Lagoas funciona com horário especial até o dia 25/12:

Até 23/12 (sábado): funcionamento das 10h às 23h / Cinema conforme programação

funcionamento das 10h às 23h / Cinema conforme programação 24/12 (domingo): das 09h às 18h / Cinema fechado

das 09h às 18h / Cinema fechado 25/12 (segunda-feira): Lojas fechadas / Alimentação e lazer das 11h às 20h de forma facultativa / Cinema conforme programação

Da redação com ASCOM