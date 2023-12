Espetáculos de Natal e Folia de Reis marcam fim de 2023 e início de 2024 em Sete Lagoas

Sete Lagoas está vivendo o Natal com bastante brilho e diversão em 2023. Isso porque a cidade apresenta mais uma edição do Natal Luz, evento com programação integralmente gratuita que ocorre entre a Praça da Feirinha, na orla da Lagoa Paulino, e a Praça do CAT-JK. A estrutura, montada pelo terceiro ano seguido, conta com mais de 56 mil lâmpadas de LED encobrindo árvores, monumentos e estruturas que representam toda a magia natalina. Toda essa disposição é aberta ao público e pode ser apreciada por toda a família.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

O que também segue livre para apreciação é a programação cultural apresentada pela SENTE Cultura e Turismo. Na Praça da Feirinha, a empresa especializada em gestão e produção de eventos irá disponibilizar um espaço interativo com palco e áreas de lazer. Serão mais de dez atrações durante os dias 22, 23 e 31 de dezembro, além do dia 6 de janeiro, com atividades especiais que compõem a festa de Folia de Reis. Do teatro à música, são muitos os artistas que vão se revezar no palco, cada um com sua forma de expressão. Para a véspera de natal, Estão confirmadas atrações como a Orquestra Pedra Grande, a Blitz da Alegria e a companhia de teatro Os Teatráveis. Já para a festa de virada de ano, os grupos Samba Gol e Vai Que Cola estão escalados para trazer 2024 com muita energia e alto astral.

“É muito gratificante poder disseminar a energia da cultura para uma cidade tão importante quanto Sete Lagoas. Quando temos a possibilidade de integrar eventos como este com a energia do Natal, é ainda melhor. Isso porque as pessoas estão mais sensíveis a viver boas experiências nesta época do ano e poder entregar a elas uma programação que, certamente, vai despertar essa sensação de vitalidade é algo necessário e impagável”, salienta Alfredo Henrique, diretor da Result, produtora do evento. Cerca de 20 mil pessoas são aguardadas durante os quatro dias de evento. Em Sete Lagoas, a programação é contemplada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIG, produção da Result, co-realização da Prefeitura de Sete lagoas e realização da SENSE Cultura e Turismo e Governo de Minas Gerais.

Programação

Local: Praça da Feirinha - Praça Dom Carlos Carmelo Mota, 594 – Centro

22/12, sexta-feira

18h50 – Os Teatráveis com a peça "O Jantar dos Oliveira"

20h00 – Show instrumental Karakuru

22h00 – Show Brazilian Bossa Jazz com Jimi Oliver

23/12, sábado

18h15 – Espetáculo Clown "Blitz da Alegria"

18h50 – Teatro "Mas... e o Natal?"

20h00 – Show com Charanga Pop

22h00 – Orquestra Pedra Grande

31/12, domingo

20h00 – Show com Samba Gol

23h00 – Show com Vai Que Cola

06/01, sábado

18h00 – Caravana de Reis São Vicente de Paula

20h00 – Show com Bianca Luar e Banda

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM