Réveillon 2024 no Clube Náutico de Sete Lagoas: música, comida e diversão para toda a família

Clube Náutico de Sete Lagoas promove, no dia 31 de dezembro, a Festa da Virada - Réveillon 2024. O evento terá início às 22h30 e contará com música ao vivo da Banda Casa Blanca, além de um buffet completo com pratos típicos da culinária mineira, salgados, petit-gourmet, jantar principal, sobremesa e bebidas.

Imagem: Divulgação

O evento é aberto a sócios e não sócios. Os ingressos estão à venda até o dia 30 de dezembro e custam R$ 280,00 para sócios e R$ 350,00 para não sócios (adultos). Crianças até 12 anos de idade pagam a metade do valor do ingresso e crianças de colo não pagam.

Cardápio do Evento:

Cantinho Mineiro:

Leitoa assada

Tender

Carne de sol passada na manteiga

Almôndegas caramelizadas

Linguiça caseira

Filé de tilápia com molho de alcaparras

Pernil assado

Mandioca passada na manteiga

Pão de queijo

Salgados:

Quiche de alho-poró

Mini croissant de bacon com abacaxi

Bruschetta de salmão

Quibe aberto com creme cheese e geleia de pimenta

Petit-Gourmet:

Coquetel de camarão

Escondidinho de carne seca

Jantar Principal:

Arroz branco

Arroz à piamontese

Contrafilé grelhado com molho roti

Filé de frango com molho de mostarda

Batata rústica

Salada com folhas e frutas

Sobremesa:

Torta com sorvete

Bebidas:

Cerveja

Refrigerante

Água

Suco de abacaxi com hortelã

Suco de laranja à vontade

Coquetelaria:

Caipirinha tradicional

Gin tônica

Gin sabores

Moscow mule

Mojito

Negroni

Chocolate com pimenta

Informações: Festa da Virada - Réveillon 2024

Local: Salão Nobre do Clube Náutico

Data: 31 de dezembro de 2023

Horário: 22h30 às 4h00

Atração musical: Banda Casa Blanca

Valor dos ingressos:

Sócios: R$ 280,00 (adultos) e R$ 140,00 (crianças até 12 anos)

Não sócios: R$ 350,00 (adultos) e R$ 175,00 (crianças até 12 anos)

Crianças até 3 anos não pagam ingresso

Para obter mais informações e garantir seus ingressos, entre em contato com o DESEL.

Da redação com Clube Náutico - ASCOM