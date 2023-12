Do clássico ao moderno: 10 filmes de Natal para todos os gostos

O fim de dezembro está chegando, marcando a época mais esperada por muitos: o Natal. Junto com a data comemorativa, surgem as tradicionais maratonas de filmes natalinos, uma maneira encantadora de celebrar a ocasião. Dos clássicos aos lançamentos mais recentes, é difícil escapar das produções natalinas que inundam essa época do ano; o verdadeiro desafio é decidir quais assistir.

Imagem: Reprodução/Freepik

Para os entusiastas da data, a maratona de filmes torna-se quase uma tradição, proporcionando momentos de diversão e emoção ao celebrar o espírito natalino.

Pensando nisso, compilamos um ranking dos 10 melhores filmes especiais de Natal para aqueles que são apaixonados pela temporada. Confira:

01: O Expresso Polar

Sinopse: Um menino cheio de dúvidas embarca em uma extraordinária jornada para o Polo Norte, descobrindo, no caminho, o poder da crença e a constante maravilha da vida.

Onde assistir: Amazon Prime Video e Apple TV

02: O Grinch

Sinopse: O rabugento Grinch planeja arruinar o Natal dos habitantes de Quemlândia, mas sua missão é desafiada quando a pequena Cindy Lou Who decide se tornar sua amiga.

Onde assistir: Globoplay, Amazon Prime Vídeo e Apple TV

03: O Estranho Mundo de Jack

Sinopse: Jack Skellington, o Rei das Abóboras, cansado do Dia das Bruxas, adentra o universo do Natal, descobrindo a alegria única que essa festividade proporciona.

Onde assistir: Disney+

04: Klaus

Sinopse: Um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário desenvolvem uma amizade improvável, levando alegria a uma cidade fria e sombria.

Onde assistir: Netflix

05: O Primeiro Natal do Mundo

Sinopse: O Natal desaparece de repente, levando uma família atrapalhada a recriar a celebração e suas tradições em um mundo onde o feriado é desconhecido.

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo

06: "Um Chamado Natalino"

Sinopse: Eddie Garrick, um assistente social cético em relação ao Natal, e sua filha Charlotte embarcam em uma aventura mágica com um homem misterioso chamado Nick.

Onde assistir: Disney +

07: Diário de um Banana no Natal: Casa dos Horrores

Sinopse: Na trama, Greg Heffley enfrenta um Natal repleto de infortúnios, desde um acidente com um limpa-neve até ficar preso na neve com sua família.

Onde assistir: Disney

08: O Melhor. Natal. de Todos!

Sinopse: Com um elenco estelar, o filme da Netflix explora a reviravolta do destino que une duas famílias no Natal, revelando comédia e drama.

Onde assistir: Netflix

09: Uma Segunda Chance Para Amar

Sinopse: Kate, uma londrina desiludida, encontra um romance de Natal inesperado com Tom, enquanto a cidade se envolve no espírito festivo.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV, Youtube e Google Play (aluguel)

10: As Férias da Minha Vida

Sinopse: Georgia Byrd, diagnosticada com uma doença terminal, decide viver intensamente na Europa, descobrindo o amor verdadeiro no processo.

Onde assistir: Globoplay e Amazon Prime Video (assinatura premium), Apple TV (aluguel)

Da redação

Fonte: AdoroCinema