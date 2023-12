James Webb: um ano de descobertas que prometem mudar o futuro da astronomia

O Telescópio Espacial James Webb (JWST), lançado em dezembro de 2021, completou seu segundo ano em operação em dezembro de 2023. Nesse período, o telescópio realizou diversas descobertas que mudaram nossa compreensão do espaço.

Um novo olhar do sistema solar

Crédito da imagem: NASA, ESA, CSA, STScI, Ricardo Hueso (UPV), Imke de Pater (UC Berkeley), Thierry Fouchet (Observatório de Paris), Leigh Fletcher (Universidade de Leicester), Michael H. Wong (UC Berkeley) , Joseph DePasquale (STScI)

O JWST foi projetado para observar as primeiras estrelas e galáxias do universo, mas sua visão do nosso próprio sistema solar também tem sido deslumbrante. Em outubro de 2023, o telescópio revelou uma corrente de jato de alta velocidade em Júpiter, antes invisível, com quase 5 mil quilômetros de largura e viajando a impressionantes 515 km/h.

Exoplaneta próximo com suporte à vida

Crédito da imagem: ESA/Hubble, M. Kornmesser

Em setembro de 2023, o JWST descobriu metano e dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta bastante próximo chamado K2-18 b. O exoplaneta orbita uma estrela fria a 120 anos-luz da Terra e é maior que o nosso planeta. Essas descobertas sugerem que K2-18 b pode ser um planeta habitável, com oceanos de água líquida na superfície.

Galáxias massivas e misteriosas

Imagem: NASA, ESA, CSA, I. LABBE

Em fevereiro de 2023, cientistas anunciaram a descoberta de galáxias tão massivas quanto a Via Láctea com imagens do universo registradas pelo JWST. As galáxias encontradas são grandes e as estrelas vermelhas nelas muito antigas (apenas 500 milhões a 700 milhões anos após o Big Bang). Essa descoberta é um desafio para as teorias existentes sobre a formação de galáxias.

Buracos negros supermassivos

Crédito da imagem: Ding, Onoue, Silverman, et al

O JWST também ajudou os astrônomos a observar a luz estelar de duas galáxias primitivas, onde pensam que surgiu um dos primeiros buracos negros supermassivos. O telescópio observou as galáxias tal como eram quando o Universo tinha menos de mil milhões de anos, mostrando como, ao longo do tempo, os buracos negros ganham massas insondáveis.

Outras descobertas

Em junho de 2023, o JWST também identificou pela primeira vez dióxido de carbono nos oceanos líquidos salgados da lua gelada de Júpiter, Europa. Além disso, o telescópio ofereceu uma nova visão de Saturno, seu sistema de anéis e três das suas 146 luas conhecidas. O JWST também captou imagens impressionantes de Urano.

Essas são apenas algumas das descobertas do Telescópio Espacial James Webb em seu primeiro ano de operação. O telescópio continua a observar o universo, e suas descobertas prometem mudar nossa compreensão da origem e evolução do cosmos.

Da redação com Olhar Digital