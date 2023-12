Receitas de Réveillon para você começar o ano bem; confira

Alimentação é mais do que simplesmente nutrir; ela é a base dos bons sentimentos, a energia que impulsiona nossos dias e a inspiração para um recomeço cheio de vitalidade e bem-estar. Selecionamos algumas receitas especiais para preparar na virada do ano.

Imagens: Receiteria.com

Entrada

Canapés de ricota com azeitona

Ingredientes da cestinha

250 gramas de farinha de trigo⁣

100 gramas de manteiga

1 pitada de sal⁣

50 ml de água gelada

Ingredientes do patê

300 gramas de ricota

160 gramas de azeitona sem caroço ⁣

Azeite a gosto⁣

Pimenta-do-reino a gosto⁣

Sal a gosto

Modo de fazer

Para o preparo da cestinha, comece colocando a farinha; Faça um pequeno espaço no meio e adicione a manteiga e o sal; Adicione a água aos poucos e misture com as mãos, formando uma massa macia e com boa consistência. Molde em formato de bolinha; Cubra a massa com plástico filme e leve à geladeira por cerca de 1 hora; Passado o tempo, abra a massa com o auxílio de um rolo; Com o auxílio de um copo, corte a massa em diversos círculos; Molde em forminhas de canapés e asse no forno preaquecido a 200°C por cerca de 15 minutos ou até dourar. Reserve;

Para o patê, em um processador, coloque a ricota, as azeitonas e o sal. Bata até misturar bem; Enquanto processa, despeje gradualmente o azeite até formar uma pasta homogênea;

Para a montagem, coloque o patê em um saco com bico de confeitar e distribua sobre as cestinhas;

Agora é só servir.

Rende de 10 a 15 porções.

Prato principal - Opção sem carne

Salada tropical de repolho com abacaxi

Ingredientes

1 repolho pequeno

1 cenoura média

1 abacaxi

1 caixinha de creme de leite (200 gramas)

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de mostarda

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes da sua salada tropical de repolho com abacaxi;

Descasque o abacaxi e corte em cubos;

Depois, pique o repolho e rale a cenoura;

Em uma tigela, coloque o abacaxi, o repolho, a cenoura, o creme de leite, a maionese, o mel e a mostarda. Misture bem e leve à geladeira para gelar (cerca de 1 hora);

Agora é só servir sua salada tropical da maneira que preferir.

Serve até 6 pessoas

Prato principal - com carne

Farofa cebola e bacon

Ingredientes

400 gramas de bacon picado

100 gramas de manteiga

2 cebolas médias picadas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

250 gramas de farinha de mandioca torrada

Tomilho fresco a gosto

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes;

Em uma panela aquecida, coloque o bacon e frite até dourar. Reserve;

Depois, na mesma panela, adicione a manteiga, deixe derreter e acrescente a cebola. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe refogar até murchar e dourar;

Assim que a cebola dourar, abaixe o fogo, coloque a farinha de mandioca, mexa por vezes para não queimar;

Em seguida, adicione o bacon e misture novamente. Se necessário, acerte o sal e os temperos, mexendo sempre até os temperos e a umidade incorporarem;

Finalize com tomilho fresco e sirva.

Rende até 6 porções

Maminha assada no sal grosso

Ingredientes

1 kg de sal grosso

1 e 1/2 kg de maminha inteira

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes;

Em uma assadeira, coloque 1/3 do sal grosso, formando uma caminha para a carne;

Disponha a peça de maminha por cima do sal;

Cubra a carne com o restante do sal;

Asse em forno preaquecido entre 200ºC a 240ºC por cerca de 45 minutos a 1 hora;

Desligue o forno e retire o sal da carne;

Fatie e sirva

Serve até 8 pessoas

Sobremesa



Pavê de chocolate

Ingredientes para o creme

400 ml de leite

1 colher de sopa de amido de milho

1 lata de leite condensado (395 gramas)

1 gema

1 caixa de creme de leite (200 gramas)

1 colher de chá de essência de baunilha

Ingredientes para a ganache

1 caixa de creme de leite (200 gramas)

200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo

Ingredientes para a montagem

2 pacotes de bolacha Maizena

1 xícara de chá de leite

Modo de preparo do creme

Adicione o leite, o amido de milho, o leite condensado, a gema, o creme de leite e a essência de baunilha em uma panela, misture, leve-a ao fogo médio e mexa o creme até engrossar;

epois que engrossar e começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo e reserve;

Modo de preparo da ganache

Coloque o creme de leite em uma panela e leve-a ao fogo médio;

Assim que levantar fervura, desligue o fogo e adicione o chocolate;

Mexa até que o chocolate derreta e se incorpore ao creme de leite;

Para montar

Molhe as bolachas no leite brevemente para que não fiquem muito úmidas e moles;

Coloque-as em uma travessa de vidro e faça a primeira camada do pavê;

Acrescente uma camada de creme sobre elas;

Repita o procedimento até os ingredientes acabarem e finalize a última camada com o creme;

Espalhe a ganache quente por cima, deixe o pavê na geladeira por aproximadamente 3 horas e sirva na sequência.

Sereve até 8 pessoas

Bom apetite!

Da Redação com Receiteria.com