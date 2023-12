2024 chega com shows gratuitos na Praça da Feirinha em Sete Lagoas

Ainda sem programação para a virada de ano aqui em Sete Lagoas? A Praça da Feirinha receberá a partir das 20h o réveillon com shows gratuitos do grupo Samba Gol e Vai Que Cola. A festa é uma produção apoiada pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CEMIG, produção da Result, co-realização da Prefeitura de Sete Lagoas e realização da Sense Cultura e Turismo e Governo de Minas Gerais.

Foto: Minilab / ilustrativo

A produção do evento comenta a alegria em apresentar este evento para a cidade: “É muito gratificante poder disseminar a energia da cultura para uma cidade tão importante quanto Sete Lagoas. Quando temos a possibilidade de integrar eventos como este, é ainda melhor. Isso porque as pessoas estão mais sensíveis a viver boas experiências nesta época do ano e poder entregar a elas uma programação que, certamente, vai despertar essa sensação de vitalidade é algo necessário e impagável”, salienta Alfredo Henrique, diretor da Result, produtora do evento.

No domingo (31), a programação começa às 20h com Samba Gol; às 23h, é a vez da banda Vai Que Cola, que comandará a contagem regressiva. No próximo sábado (6), está programado a apresentação da Caravana de Reis São Vicente de Paula, e show de Bianca Luar e Banda - o local está a ser definido.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas