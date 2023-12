Filmes que estreiam em 2024 na Netflix: Sequências são aguardadas na programação da plataforma

O ano de 2024 reserva excelentes surpresas aos assinantes da Netflix, pois a plataforma investiu em uma gama diversificada de títulos para manter o público dos últimos anos. A programação dos próximos meses inclui diversos títulos de grande relevância, entre sequências altamente aguardadas e projetos de renomados nomes de Hollywood. São prometidas aos espectadores várias novidades para o novo ano.

Lift: Roubo nas Alturas (12/01)

Os amantes de ação terão uma nova opção na Netflix. Em 12 de janeiro, "Lift: Roubo Nas Alturas" chega à plataforma, contando a história de um ladrão profissional e sua equipe determinados a roubar 500 milhões de dólares em barras de ouro de um avião voando a 12 mil metros de altitude.

Para trazer essa narrativa extraordinária à vida, o diretor F. Gary Gray (conhecido por "MIB: Homens de Preto") reuniu um elenco estelar, incluindo Úrsula Corberó (de "La Casa de Papel") e Kevin Hart (de "De Férias da Família"), responsável por injetar doses cômicas na trama.

Através da Minha Janela: Olhos nos Olhos (23/02)

Para os fãs da saga "Através da Minha Janela", há motivos para comemorar em 2024. O terceiro filme da série, intitulado "Olhos nos Olhos", estreia no streaming em fevereiro, mostrando que o amor entre Ares e Raquel continua forte, enfrentando as adversidades da vida.

Apesar da separação no filme anterior, este terceiro capítulo da franquia sugere a reconciliação do casal, prometendo uma dose generosa de cenas românticas para encantar os corações dos apaixonados.

Ainda não foram reveladas novidades sobre o elenco, porém os protagonistas Clara Galle (interpretando Raquel) e Julio Peña (como Ares) estão de volta.

O Astronauta (01/03)

Adam Sandler e a Netflix se unem mais uma vez em 2024 para entregar um novo filme ao público. Desta vez, é um drama que mistura o espaço sideral com criaturas alienígenas.

Na história, Sandler interpreta Jakub, um homem inteligente que se torna o primeiro astronauta do país. Ao embarcar em uma arriscada missão em Vênus, ele deixa para trás o amor de sua esposa, percebendo que suas decisões são irreversíveis. Sozinho no espaço, encontra uma aranha alienígena como companhia e os dois iniciam diálogos filosóficos sobre amor, vida, morte e até mesmo as delícias do bacon.

Baseado no livro "Spaceman of Bohemia" de Jaroslav Kalfař, "O Astronauta" é dirigido por Johan Renck (conhecido por "Chernobyl") e conta também com a participação de Paul Dano, Kunal Nayyar e Carey Mulligan no elenco.

The Old Guard 2 (2024)

Quatro anos após o lançamento do primeiro filme, The Old Guard 2 também está pronto para chegar ao streaming e continuar a história de quatro guerreiros com o dom da imortalidade que são ameaçados quando outro imortal entra em cena. A boa novidade é que a segunda parte vai terminar deixando ganchos para o terceiro filme.

Essa informação foi divulgada pelo próprio Marc Evans, produtor da franquia, em entrevista à imprensa dos Estados Unidos. Sendo assim, os fãs têm mais um motivo para comemorar e maratonar a saga.

Outra novidade fica por conta da direção, enquanto o primeiro filme era assinado por Gina Prince-Bythewood, The Old Guard 2 será guiado por Victoria Mahoney

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte:Terra