BBB 24 estreia na próxima segunda (08) com mudanças e novidades; confira

A espera pelo Big Brother Brasil 24 está chegando ao fim. Com estreia marcada para o dia 8 de janeiro, uma semana antes do previsto, o programa, que terá Tadeu Schmidt como apresentador, traz uma série de novidades. Entre elas, a mudança no "Jogo da Discórdia", a votação por CPF e a estreia de um terceiro time.

Foto: Reprodução/TV Globo

Veja mais novidades para esta edição:

Fim do Jogo da Discórdia: o tradicional jogo de segunda-feira será substituído pelo "Sincerão", cujos detalhes ainda não foram divulgados.

o tradicional jogo de segunda-feira será substituído pelo "Sincerão", cujos detalhes ainda não foram divulgados. Voto por CPF: o voto do público será único e obrigatório, com limite de um voto por pessoa. Além disso, haverá uma modalidade livre, em que não há limite de votos.

o voto do público será único e obrigatório, com limite de um voto por pessoa. Além disso, haverá uma modalidade livre, em que não há limite de votos. Votação para salvar: nas primeiras semanas do jogo, o público votará para salvar os participantes, e não para eliminá-los. O objetivo é eliminar as "plantas" do jogo.

nas primeiras semanas do jogo, o público votará para salvar os participantes, e não para eliminá-los. O objetivo é eliminar as "plantas" do jogo. Novo quarto: a casa terá um quarto adicional, além dos três tradicionais.

a casa terá um quarto adicional, além dos três tradicionais. Câmera que segue o líder: uma câmera acompanhará todos os passos do líder da semana.

uma câmera acompanhará todos os passos do líder da semana. Vídeocast: de segunda a domingo, apresentadores assistirão aos acontecimentos do programa e repercutirão. Os nomes dos apresentadores ainda não foram divulgados.

de segunda a domingo, apresentadores assistirão aos acontecimentos do programa e repercutirão. Os nomes dos apresentadores ainda não foram divulgados. Nova versão da música de abertura: a música de abertura ganhará uma nova versão, com participação do DJ Alok.

a música de abertura ganhará uma nova versão, com participação do DJ Alok. Surpresa no elenco: além dos tradicionais times Camarote e Pipoca, haverá uma surpresa, que pode ser um terceiro time.

além dos tradicionais times Camarote e Pipoca, haverá uma surpresa, que pode ser um terceiro time. Decoração inspirada em contos de fadas: a decoração da casa será inspirada em contos de fadas.

a decoração da casa será inspirada em contos de fadas. Nova tarefa do líder: o líder da semana terá uma nova tarefa e comandará, ao vivo, toda sexta-feira, uma dinâmica inédita.

o líder da semana terá uma nova tarefa e comandará, ao vivo, toda sexta-feira, uma dinâmica inédita. Cinema não será mais exclusivo do líder: outros participantes também poderão assistir aos filmes.

outros participantes também poderão assistir aos filmes. Novos quadros e apresentadores: Dani Calabresa e Paulo Vieira deixaram o programa. Luis Miranda e Marcos Veras comandarão os novos quadros humorísticos. Miranda apresentará o "Big Babado", comentando os últimos acontecimentos da casa, e Veras terá um quadro chamado "Vamo Invadir Sua Casa". O quadro "O Brasil tá Vendo" também será substituído pelo "Fanfic Brasil".

Da redação

Fonte: O Tempo