Mudança de comportamento: brasileiros preferem mandar mensagem do que ligar

Uma mudança de comportamento advinda com o uso de smartphones já virou uma regra no Brasil: 60% de usuários de aparelhos celulares estão a preferir mandar mensagens avisando que vão ligar, em vez de realizar as chamadas sem aviso. A pesquisa foi realizada por duas empresas da área de tecnologia.

Foto ilustrativa: reprodução internet

De acordo com o dado, 52% dos entrevistados preferem ser avisados antes por mensagem sobre uma ligação que vão receber. Para ser exato, 24% sempre perguntam antes se podem ligar e 36% o fazem com pessoas das quais não são muito próximos. E 40% não têm essa prática: ligam para quem precisam sem perguntar antes.

No caso do recebimento de chamadas, 26% gostam de sempre serem avisados antes por mensagem; 23% fazem questão de serem avisados somente quando a ligação for de pessoas não muito próximas; e 51% não se importam de receber chamadas sem aviso prévio.

Homens não ligam para receber chamadas

Os homens são menos preocupados com essa nova etiqueta: 45% não mandam mensagem antes de ligar, ante 35% das mulheres. E 54% dos homens não se importam de receber ligações sem aviso prévio, ante 48% das mulheres. Há também uma diferença por faixa etária quanto ao recebimento de chamadas: quanto maior a idade, menor o incômodo de receber ligações sem um alerta prévio. Entre os jovens de 16 a 29 anos, 46% não se incomodam. O percentual sobe para 51% na faixa entre 30 e 39 anos, e chega a 55% entre pessoas com 50 anos ou mais.

Análise

A pesquisa apontou as possibilidades de mudança do comportamento do brasileiro. O primeiro deles é a popularização da comunicação assíncrona via WhatsApp. As pessoas se acostumaram da dinâmica de ler e responder a mensagens no momento que lhes for mais conveniente, enquanto uma chamada telefônica as obriga a parar o que estiverem fazendo para atender e falar.

Outro motivo pode ser a segurança. Os altos índices de roubos de celulares nas grandes cidades fazem com que muita gente evite atender um telefonema enquanto caminha nas ruas. Ademais, excesso de chamadas com tentativas de golpe ou para fins de telemarketing irritaram os brasileiros nos últimos anos, tornando cada vez mais raro atender uma ligação de número desconhecido.

Por fim, um aumento no cuidado de preservar a privacidade também pode explicar a preferência por ser avisado antes de receber uma ligação. Falar em voz alta no telefone em um ambiente coletivo é cada vez mais visto como inadequado, além de chamar a atenção.

A pesquisa, realizada pela Mobile Time e Opinion Box, foi feita entre 15 e 24 de novembro de 2023 com 2.068 brasileiros que acessam a internet e possuem smartphone. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais.

Da redação com MobileTime