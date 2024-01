Casa da Cultura de Sete Lagoas recebe oficina 'Desperte Seu Canto' dia 20 de janeiro

No dia 20 de janeiro, a Casa da Cultura de Sete Lagoas será palco da oficina "Desperte Seu Canto", ministrada pela renomada cantora local Flaviane Orlando. O evento, programado para ocorrer das 14h às 17h, conta com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Foto: Divulgação

A capacitação abordará os "Pilares da Técnica Vocal", "Ressonância e Articuladores" e "Corpo/Voz", proporcionando não apenas uma base teórica para entender o instrumento vocal, mas também enfatizando a prática como meio de aprimoramento. Flaviane destaca que o tópico "Corpo/Voz" é uma imersão pessoal, revelando que a arte de cantar transcende estímulos e sensações.

Os participantes receberão material digital para consulta pós-oficina, assim como um certificado digital de participação. As inscrições estão abertas com duas opções: R$ 69,00 integral ou R$ 59,00 com desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado ao Serpaf de Sete Lagoas. Vale ressaltar que as vagas são limitadas.

Flaviane Orlando, além de ser cantora e compositora, é bacharelanda em Canto Popular pela UFMG. Sua trajetória inclui participação na organização do Seminário de Canto Popular da UFMG e na Liga Acadêmica da Voz. Reconhecida por seu trabalho no Instituto Sou Capaz em Nova União, ela oferece aulas voluntárias de canto na comunidade. Com expertise em Fisiologia da Voz Cantada, Performance, Improviso Vocal e Pedagogia em Canto Popular, Flaviane compartilha seu conhecimento não apenas em aulas individuais, mas também por meio de workshops, masterclasses e oficinas.

A oficina "Desperte Seu Canto" ocorrerá na Casa da Cultura, situada na Av. Getúlio Vargas, 89, Centro, no dia 20 de janeiro de 2024, das 14h às 17h. Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelos números (31) 98781-1236 ou acessar o formulário online em https://forms.gle/jJtKfXiSNqfmtVMK8. O pagamento pode ser efetuado via PIX no CNPJ 23.930.991/0001-07.