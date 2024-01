O encanto de 'A Princesa Gaia' retorna a Sete Lagoas em fevereiro: ingressos já estão à venda

A Preqaria Cia de Teatro volta a apresentar o espetáculo "A Princesa Gaia" em Sete Lagoas, no dia 3 de fevereiro de 2024, às 19h30, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria.

Foto: Divulgação/ Junio Souza

A peça conta a história da Terra quando ela ainda era uma jovem princesa que, de tanto insistir, ganha a permissão de seu pai, o Grande Rei Sol, para se casar. Não satisfeita com os pretendentes indicados por ele, a princesa foge para um local desconhecido, o nada, onde se encontra com Homo Sapiens, o primeiro homem. O casamento acontece, mas em pouco tempo a felicidade certa se transforma em uma relação exploratória, onde a ganância do homem pelas riquezas materiais da esposa tornam o convívio instável.

A peça já foi apresentada mais de 100 vezes e foi indicada ao prêmio Sinparc Melhores de Minas. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos pelo telefone (31) 99619-2528, para mais informações acesse @preqariaciadeteatro

Serviço:

Espetáculo: A Princesa Gaia

A Princesa Gaia Data: 3 de fevereiro de 2024

3 de fevereiro de 2024 Horário: 19h30

19h30 Local: Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, Sete Lagoas – MG)

Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria (Rua Aleixo Lanza, 41, Canaã, Sete Lagoas – MG) Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) Realização: Preqaria Cia de Teatro @preqariaciadeteatro

Da redação, Djhessica Monteiro.