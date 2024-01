Perda dos direitos do Mickey Mouse: Quais outros personagens podem seguir para o domínio público

Parece que o Mickey Mouse deu uma reviravolta e entrou em um território completamente novo! Com a entrada do Mickey para o domínio público, muitas possibilidades surgiram, incluindo a criação de versões bem diferentes e até mesmo assustadoras do personagem.

Imagem G1

A liberação do Mickey para o domínio público significa que a Disney não detém mais direitos exclusivos sobre ele. Isso permite que outros criadores usem e transformem o personagem, gerando uma série de novas interpretações e versões, inclusive aquelas mais sombrias ou de gêneros diferentes, como filmes de terror. É uma mudança enorme para um ícone tão reconhecido como o Mickey Mouse!

Domínio Publico

É o termo usado para descrever obras criativas que não possuem mais direitos exclusivos e não estão mais protegidas pelas leis de propriedade intelectual. Esses direitos podem ser abandonados pelo criador ou expirar após um determinado período de tempo, como no caso do Mickey Mouse.

A Disney detinha os direitos autorais do Mickey desde 1928, quando estreou seu primeiro filme, "O Barco a Vapor". Nos Estados Unidos, as leis de direitos autorais para obras criadas antes de 1978 estipulam uma proteção de 95 anos. Isso significa que o filme de estreia do Mickey atingiu esse prazo, tornando-se agora uma obra em domínio público.

Com a entrada do Mickey no domínio público, a Disney perdeu o direito exclusivo sobre essa obra quase centenária. Isso permite que qualquer pessoa copie, compartilhe, reutilize ou adapte o projeto original sem necessitar de permissão do criador.

É uma mudança significativa, já que o Mickey Mouse agora está disponível para ser explorado e reinterpretado por diversos criativos de maneiras completamente novas, promovendo uma ampla gama de possibilidades para esse icônico personagem.

Entenda, é só o Mickey do 'Barco a vapor'

Mickey Mouse no filme O Barco a Vapor/Foto: Reprodução

Há um ponto crucial nessa história: apenas aquela versão específica do Mickey Mouse, datada de 1928 e presente no filme "O Barco a Vapor", adentra o domínio público. Todas as outras encarnações do famoso ratinho permanecem sob a propriedade da Disney, incluindo a icônica representação vestida de mágico em "Fantasia", de 1940.

A Disney afirmou explicitamente que "irá manter a proteção dos direitos sobre as versões mais modernas do Mickey Mouse e outras obras ainda sujeitas a direitos autorais".

Caso a empresa não siga adiante com a proteção que estão prometendo, outros personagens poderiam seguir o mesmo caminho do Mickey nos próximos anos. Seguindo as regras atuais das leis de direitos autorais nos Estados Unidos, os próximos personagens animados que correm esse risco são:

Pluto, em 2026,

Pato Donald, em 2030,

Patolino, em 2033.

Quanto às princesas da Disney, elas ainda teriam um período maior de proteção. Se nada mudar, a primeira a potencialmente perder os direitos autorais seria Branca de Neve, em 2032, uma vez que o filme que a apresenta foi lançado em 1937.

Animações aterrorizantes

Parece que a tendência de reimaginar personagens icônicos de forma sombria está se espalhando! Assim como o Ursinho Pooh em "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", que se tornou um filme de terror após entrar para o domínio público em 2022, o Mickey Mouse está seguindo um caminho semelhante.

No mesmo dia em que os direitos do Mickey em preto e branco entraram em domínio público, foram anunciados pelo menos dois filmes de terror envolvendo o ratinho. Em um deles, durante uma festa de aniversário, um assassino aparece vestido como Mickey, empunhando uma faca. Surpreendentemente, o trailer sugere que o filme incluirá cenas do filme original.

No outro filme, o personagem assume a figura de um rato sádico que assombra os passageiros de uma balsa. Porém, por questões legais, esse rato não será chamado de Mickey Mouse, mas a semelhança é clara.

Essas reinterpretações sombrias têm atraído a atenção, mas nem sempre têm o mesmo sucesso que os originais. Apesar das reações divergentes, é interessante observar como a liberação para o domínio público está possibilitando visões completamente diferentes e, às vezes, perturbadoras, desses queridos personagens da cultura popular.

Da Redação com G1