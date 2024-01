Oficina de teatro 'O corpo do ator em movimento' abre inscrições em Sete Lagoas

A Companhia de Teatro Ovorini Carpintaria Cênica, de Sete Lagoas, está com inscrições abertas para a oficina de teatro "O corpo do ator em movimento". Ministrada pelo ator e diretor da companhia, Alisson Oliveira (@alissonoli7l), a oficina propõe aos participantes encontros partindo dos jogos de improviso, com foco no movimento do corpo presente no espaço, na relação entre corpo/som e objeto, na construção e desconstrução de movimentos.

Foto: Gabriel Beltrão / divulgação

O objetivo é despertar a consciência corporal, por meio de exercícios e técnicas de diferentes teóricos, passando pelo teatro físico, teatro dança e interpretação.

A oficina é voltada para atores iniciantes ou não, estudantes de teatro, comunicadores, artistas em geral e qualquer pessoa interessada em desenvolver o autoconhecimento, por meio do estudo do gesto.

A idade mínima é de 16 anos.

As inscrições custam R$ 70 e podem ser feitas clicando aqui. Mais informações podem ser obtidas no Instagram da companhia @ovorini.

A oficina será realizada nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Museu Ferroviário de Sete Lagoas, com turmas no sábado, das 9h às 12h e das 14h às 18h, e no domingo, das 9h às 12h.

O número de vagas é limitado a 30.

Da redação, Djhéssica Monteiro