Quais as maiores vantagens de Bitcoin nos jogos online?

Ainda que o conceito de Bitcoin e blockchain levante muitas dúvidas, a realidade é que suas vantagens já estão sendo usadas para diferentes setores de atividade. Porém, deverá ser mesmo no gaming que se verificará uma adoção mais rápida e eficiente. Ora, chegando a 2024, como os jogos online poderão beneficiar suas sessões proporcionando uma experiência mais rápida e até segura?

Foto: Elvind Pedersen / Pixabay

Desde logo, uma das provas de que a Bitcoin poderá ser altamente útil nas transações online está no sucesso que os cassinos online com slots de Bitcoin tendo protagonismo por oferecerem retiradas imediatas e muitas rodadas grátis. Ainda assim, essa é somente uma das muitas vantagens encontradas ao jogar com Bitcoin. Mesmo que para isso seja necessário ter uma carteira de Bitcoin disponível para realizar as transações com privacidade em seus dados pessoais e financeiros.

O Bitcoin permite que possa jogar em segundos, de forma privada

Não parecem existir muitas dúvidas que a maior utilidade que irá obter ao usar a rede Bitcoin em seus jogos online está na privacidade em todas as operações. Ao invés de fornecer seus dados de cartão de crédito ou até de conta bancária, apenas com um endereço simples de sua carteira de Bitcoin poderá realizar seu depósito, mas também a retirada. Tudo isso sabendo que está em uma rede blockchain, o que faz com que seu nome nunca seja revelado. Ao mesmo tempo, as operações ficam registradas em sua própria rede, sem acesso humano.

Vale a pena realçar também o fato de poder jogar em títulos internacionais, sem ter de pagar fortunas por transações entre países, o que também é uma vantagem significativa ao usar Bitcoin. Também por norma os custos médios dos “gas fees” da rede BTC são mais baixos que os custos de transações dos bancos. Ou seja, também para poupar seu dinheiro o Bitcoin seria sempre uma solução eficaz para jogar online.

Acesso a melhores condições de jogo

Ora, se as vantagens para o jogador ficam evidentes, o mesmo se poderá dizer para os provedores desses mesmos títulos. Assim, poupando verdadeiras fortunas em custos de cartão de crédito ou até de carteiras online, é natural que esses fornecedores possa permitir mais rodadas bônus e até skins de jogos. Exemplo disso mesmo é que será mais provável encontrar rodadas grátis em jogos de cassinos que aceitam Bitcoin, do que em um cassino online sem esse método de pagamento. No final das contas, todos esses detalhes poderão fazer uma enorme diferença na qualidade de jogo e até na chance que teria em poder obter os resultados que tanto pretende.

Aliás, indo de encontro com essas mesmas tendências, é muito provável que em 2024 surjam, cada vez mais, jogos online focados em criptomoedas, com destaque para Bitcoin. Logo, caso queira ser um jogador com acesso aos melhores títulos lançados em 2024, seria importante obter uma carteira de Bitcoin, entendendo como todas as transações poderiam funcionar a seu favor.

NFTs também já são incorporados nos jogos online

Por último, mas não menos importante, o fenômeno de NFTs também já chegou à indústria gaming. Tendo a chance de que, com redes cripto como Ethereum ou Solana, possa finalmente ser proprietário do que está comprando no jogo, também essa camada extra de interatividade e justiça ao jogador deverá marcar toda essa indústria. Ao ponto de que mercados secundários possam ser criados dentro desses jogos, aumentando a qualidade da experiência do jogador.