Lei Paulo Gustavo divulga projetos culturais selecionados em Sete Lagoas

Em breve os sete-lagoanos verão e participarão de uma série de eventos e produções culturais locais beneficiadas pela Lei Paulo Gustavo. A Comissão de Avaliação da lei divulgou no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 10 de janeiro, os projetos e seus respectivos proponentes classificados e desclassificados pelos pareceristas. As inscrições foram de 25 de outubro a 22 de dezembro de 2023.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Os Chamamentos Públicos Nº 002, 003, 004 e 005 de 2023, relacionados à lei federal que homenageia o ator e comediante que morreu em 2021 em decorrência do Covid-19, prevê o repasse de R$ 3,862 bilhões a estados, municípios e Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia sobre o setor da cultura, mais especificamente a categoria audiovisual.

De acordo com o superintendente de Cultura do Município, Alan Keller, a lei Paulo Gustavo foi criada em caráter emergencial pra atender a uma demanda de um setor que já vinha prejudicado pela pandemia. "A lei contempla todas as classes e atividades culturais do município, desde o folclore, as artes cênicas, até o circo. São R$ 1,5 milhão na economia criativa local. Em contrapartida, premiamos artistas que possuem uma trajetória muito bonita, de gente que trabalha por anos em prol da nossa cultura. O setor audiovisual, especificamente, recebe grande parte desse recurso, pois é um instrumento de memória permanente. Será bem legal ver o município retratado em várias produções audiovisuais", afirma.

Segundo a gerente de Espaços Culturais do Município e membro da comissão, Vanessa Coutinho, os participantes têm três dias úteis contados a partir desta quinta-feira, 11, para apresentar recursos contra o resultado. "Acreditamos que no máximo até terça da próxima semana iremos nos reunir para analisar os recursos e que até quinta-feira divulgaremos o resultado final. A partir daí, teremos o resultado de quantos foram classificados e quantos foram desclassificados, além do valor do saldo remanescente para que possamos abrir um novo edital", revela.

Clique aqui e confira a lista dos classificados e desclassificados no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM