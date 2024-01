Bloco Axé Saudade abre pré-carnaval de Sete Lagoas com tema 'África mãe de todos nós'

O pré-carnaval de Sete Lagoas começa neste sábado (13) com o bloco Axé Saudade. O bloco, que completa dois anos em 2024, vai fazer a abertura da festa.

Foto: Divulgação/ Axé Saudade

Em entrevista à reportagem do SeteLagoas.com.br, o produtor do bloco, Rodrigo Barbosa, contou que a ideia de criar o Axé Saudade surgiu da admiração dos integrantes pelo Axé Music, aliada à participação deles em outros blocos carnavalescos com outros estilos musicais.

"Pensamos: por que não criar um bloco para tocar axé music?", disse Barbosa.

Os fundadores do bloco são os irmãos Marcelo, Leonardo e Silvio, que contaram com a ajuda de vários amigos para concretizar o projeto. O objetivo era poder curtir o carnaval com as mesmas músicas que eram tocadas nos anos 1990.

Para o carnaval deste ano, o bloco escolheu o tema "África mãe de todos nós". A escolha do mote foi feita para reconhecer a influência da cultura africana na música axé, por meio do ritmo de seus tambores, suas danças e cores.

A comunidade local se envolve no bloco de diversas formas, desde a participação como ritmistas, membros da coordenação, produção, voluntários em ações sociais, apoiadores e foliões.

"A participação da comunidade é fundamental para o nosso bloco", disse Barbosa. "É a comunidade que faz o bloco acontecer."

Além do aspecto festivo, o bloco também tem um impacto positivo na comunidade. Ele valoriza a cultura local e estimula a economia, além de ser um espaço de inclusão, no qual pessoas de diferentes idades, gêneros e classes sociais se reúnem para celebrar.

O bloco também participa de projetos sociais ao longo do ano em áreas como Educação, Saúde e Assistência Social.

Apesar de novo, o bloco já passou por diversas experiências marcantes, como os primeiros ensaios na casa de um dos fundadores e os shows no primeiro carnaval, quando alcançaram um público muito superior ao esperado para um grupo tão jovem.

Em uma apresentação, o bloco foi surpreendido por uma tempestade que encharcou todo o grupo e muitos do público. "Fomos batizados", brincou Barbosa.

A preparação para o carnaval deste ano começou em junho de 2023 com ensaios técnicos da bateria nas praças públicas da cidade.

O bloco também tem uma relação especial com outros blocos de carnaval na região. Ele surgiu tendo como maior influência o Bloco Baianas Ozadas de Belo Horizonte, o maior bloco de Minas Gerais.

"Temos integrantes do Axé Saudade tocando no Baianas Ozadas e integrantes do Baianas que participam do Axé", disse Barbosa.

A demanda por aprendizado de instrumentos musicais e participação em atividades de bateria tem crescido significativamente. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a implementação de uma estrutura de pessoal técnico capaz de absorver essa expressiva procura.

Para 2024, o bloco espera conseguir apoio da iniciativa privada para superar esses desafios.

Da redação, Djhéssica Monteiro.