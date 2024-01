Chocolate branco é ou não considerado chocolate?

O chocolate branco é uma deliciosa variação que difere dos chocolates ao leite e amargo devido à ausência de sólidos de cacau em sua composição. Este tipo de chocolate conquistou o paladar de muitos apreciadores de doces, oferecendo uma experiência única e uma diversidade de combinações de sabores. A final o chocolate branco é considerado chocolate ou não?

Imagem: lezzet.com

Como é feito o chocolate

O chocolate passa por um processo de fabricação que começa com as sementes do cacau, abundantes no Brasil e em partes da América Latina e África. Após a colheita, as sementes são fermentadas, secas, torradas e moídas para formar uma pasta. A combinação desta pasta com leite, açúcar e baunilha resulta no chocolate ao leite, enquanto a versão amarga contém menos ou nenhum leite. Já o chocolate branco utiliza a manteiga de cacau, leite e açúcar, sem a massa de cacau. A controvérsia surge sobre se o chocolate branco pode ser considerado verdadeiramente chocolate, embora alguns defendam que ainda é um derivado do cacau, devido à presença da manteiga de cacau.

A discussão começa aí, onde o chocolate branco é posto em debate, se é ou não um chocolate. Pois sua composição exclui a massa de cacau, mas inclui a manteiga de cacau, leite e açúcar. Enquanto alguns argumentam que, mesmo sem a presença da massa de cacau, o chocolate branco é um derivado do cacau devido à sua base de manteiga de cacau, outros questionam se ele deve ser classificado como chocolate, destacando a ausência da parte mais característica do cacau. A divergência de opiniões persiste, e a definição de chocolate branco como chocolate continua sendo um tema debatido.

Anvisa

Conforme estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na resolução RDC nº 264 de 2005, o termo "chocolate" refere-se a um produto composto pela mistura de derivados de cacau, como massa (ou pasta ou liquor) de cacau, cacau em pó e/ou manteiga de cacau, juntamente com outros ingredientes, contendo pelo menos 25% de sólidos totais de cacau. O chocolate pode apresentar diversas variações, incluindo recheio, cobertura, formato e consistência.

Então, se o "chocolate branco" é definido como o produto obtido pela mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo no mínimo 20% de sólidos totais de manteiga de cacau e também pode apresentar variações em termos de recheio, cobertura, formato e consistência. Portanto, segundo o órgão regulador, o chocolate branco é considerado chocolate, desde que sua composição contenha mais de 20% de manteiga de cacau.

Com ele temos uma grande variedade de sabores, seja uma torta de chocolate branco com calda de morango, trufas de chocolate branco, bolo gelado de chocolate branco, pavê de chocolate branco com negresco, crème brûlée de chocolate branco, petit gateau de chocolate branco, cookie de chocolate branco, entre muitas outras receitas maravilhosas.

Da Redação, Maria Eduarda Alves

Fonte: Vitat