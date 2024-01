Confira a programação do Pré-Carnaval de Sete Lagoas 2024

Depois do sucesso da volta do pré-carnaval de Sete Lagoas em 2023, a Prefeitura de Sete Lagoas volta com sua programação da Festa de Momo. Durante três finais de semana de janeiro e no primeiro fim de semana de fevereiro, antecedendo o Carnaval, a cidade estará mais uma vez em festa com blocos, cordões e bandas se apresentando em vários bairros e bares.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Em cada um dos locais onde os blocos e as bandas se apresentarão a Prefeitura disponibilizará gradil, som, palco, iluminação, banheiros químicos, tendas e segurança. "Em 2023, ao invés de contratarmos uma grande banda bahiana, como gestões anteriores faziam, decidimos incentivar nossa própria gente, pessoas que voluntariamente já se apresentam na cidade levando alegria, muita música e irreverência aos bairros, que são nossos tradicionais bloquinhos e cordões. Além disso, teremos mais uma vez bandas de Sete Lagoas se apresentando", comemora o prefeito Duílio de Castro.

Como toda segunda edição costuma ser melhor que a primeira, mantendo o que deu certo e aprimorando o que pode ser melhorado, o maior pré-carnaval do interior de Minas volta nos mesmos locais, com os mesmos blocos, mas também com novidades. Entre os novos locais, estão o Restaurante Resenha da Nêga, a Feira do Nova Cidade e o encerramento dos blocos ocorrendo na Praça da Feirinha. Outra novidade é o reforço na segurança, principalmente fazendo valer a proibição expressa de som automotivo durante os eventos.

Veja a programação (*) e participe do melhor pré-carnaval da região!

13/01, sábado, 18h

Bloco Axé Saudade

Banda Levada

DJ Filipe Borba

Local: Praça do Escorrega

Realização: Prefeitura

14/01, domingo, 18h

Bloco Mocidade Independente

Banda Samba Gol

DJ Filipe Borba

Local: R. Paulo Frontin, Nero Espeteria

Realização: Prefeitura

19/01, sexta, 18h

Bloco Mocidade Independente

Local: R. Juca Cândido, Bar e Restaurante Resenha da Nêga

Apoio: Prefeitura

20/01, sábado, 18h

Bloco Mocidade Independente

Banda Samboleiros

DJ Filipe Borba

Local: Bairro Montreal, anexo ao campo

Realização: Prefeitura

21/01, domingo, 18h

Bloco Poderosas / Tá On

Banda Levada

DJ Filipe Borba

Local: Restaurante Quatro Estações, orla da Lagoa Paulino

Realização: Prefeitura

26/01, sexta, 18h

Bloco das Índias

Local: R. Néstor Fóscolo, Bar Caminho das Índias

Apoio: Prefeitura

27/01, sábado, 18h

Bloco Virgens do Boa Vista

Banda Elite Samba

DJ Filipe Borba

Local: Bar do Leo, orla da Lagoa Boa Vista

Realização: Prefeitura

28/01, domingo, 18h

Bloco Axé Saudade

Banda Vai Que Cola

DJ Filipe Borba

Local: Av. Prefeito Alberto Moura, Feira do bairro Nova Cidade

Realização: Prefeitura

01/02, quinta, 18h

Bloco Pé Inchado

Local: Praça do Carmo, em frente ao Bar Peixinho

Apoio: Prefeitura

02/02, sexta, 18h

Bloco Sacanin

Local: R. Santana, 145, Boa Vista, Bar Vânia

Apoio: Prefeitura

03/02, sábado, 16h

Bloco do Cercadinho

Banda Rock Baby

Bloco Pé Inchado

Local: Lagoa do Cercadinho

Realização: Prefeitura

04/02, domingo, 16h

Encerramento dos Blocos

Bloco Pé Inchado

Bloco Axé Saudade

Bloco Mocidade Independente

Bloco Poderosas / Tá On

Banda União do Samba

Banda Samba Gol

Local: Praça da Feirinha

Realização: Prefeitura

*Programação sujeita a alterações.

Da Redação com Ascom - PMSL