Preqaria apresenta 'SAGA - Uma história do povo preto' no próximo sábado (20) em Sete Lagoas

A Preqaria Cia. de Teatro (@preqariaciadeteatro) apresenta no próximo sábado (20), às 20h, no Teatro Preqaria, em Sete Lagoas, a peça "Saga - Uma história do povo preto". A obra conta a trajetória do negro africano desde a África Central até o Brasil de hoje, misturando aspectos históricos, mitológicos e culturais.

Foto: Divulgação/ Preqaria Cia. de Teatro

A peça começa com a história de Ananse, o Deus Aranha da África Central, que é astuto e consegue alcançar seus objetivos mesmo diante de um Deus mais forte e poderoso. Em seguida, a obra aborda os fatos conhecidos da história da escravidão, como a invasão, a ganância e o extermínio dos negros.

No final, a peça se posiciona nos dias atuais, apontando o racismo estrutural ainda presente na sociedade brasileira.

Os ingressos para a peça custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A classificação é livre.

Informações e ingressos: (31) 99619-2528

Da redação, Djhéssica Monteiro.