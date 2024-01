iPhone é o smartphone 'queridinho' dos mineiros, segundo OLX

O iPhone 12, da Apple, foi o modelo de smartphone usado mais vendido por meio da plataforma OLX em Minas Gerais, ocupando uma fatia de 19,7% das vendas nesse nicho. De acordo com a empresa, o preço médio foi de R$ 2.344, cerca de 33% mais barato que um novo.

Foto ilustrativa / reprodução: internet

A procura por iPhones tem uma representatividade tão significativa que, para se ter uma ideia, o Top 10 é composto somente por aparelhos da marca. Na sequência do ranking, estão:

2 - iPhone 11 (12,6%)

3 - iPhone XR (7,4%)

4 - iPhone 13 (7%)

5 - iPhone X (6,2%)

6 - iPhone 8 Plus (6,1%)

7 - iPhone 8 (6,1%)

8 - iPhone 13 Pro Max (4,4%)

9 - iPhone 12 Pro Max (4,3%)

10 - iPhone 11 Pro Max (3,8%)

O levantamento da OLX analisou dados da categoria de eletrônicos e celulares da plataforma entre janeiro e dezembro de 2023.

Xiaomi também se destaca

Os dados de Minas refletem o perfil do consumidor a nível nacional, em que o iPhone 12 também lidera, ao lado de outros aparelhos da Apple. A única exceção no Top 10 é o chinês Xiaomi 12, na oitava colocação geral.

O dispositivo se destaca pela tela OLED e pelo processador Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, que figura entre os mais rápidos do mercado. A presença do aparelho no Top 10 pode ser explicada pelo excelente custo benefício e por ser um celular top de linha. O dispositivo possui bom desempenho, conexão à internet 5G e câmeras avançadas com um preço mais acessível que o oferecido em modelos da mesma categoria de suas principais concorrentes, Apple e Samsung. Na OLX é possível encontrar um modelo usado em média por R$ 1.095, 21,7% mais barato em relação a um novo.

Na sequência ficam entre os mais vendidos os modelos S21, A32, S10 E S20 da Samsung, que evidenciam a marca coreana como principal alternativa aos dispositivos da famosa maçã. Completam a lista o Xiaomi 9, o Samsung S20, e os modelos Xiaomi Note 8 e Note 12, que não são mais fabricados.

Economia na compra

O levantamento da OLX aponta ainda que é possível economizar até 64% na compra de um smartphone usado por meio da plataforma. É o caso do Samsung A32. O preço médio dos modelos que integram a lista dos que possuem maior economia na compra varia entre R$ 714 e R$ 6.604.

Com O Tempo