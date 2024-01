Casarão tem programação especial nesta quinta (18) em comemoração aos 90 anos de Zacarias

Nesta quinta-feira, 18 de janeiro, um dos cidadãos mais ilustres de Sete Lagoas celebraria seus 90 anos de vida. Estamos falando de Mauro Faccio Gonçalves, o eterno trapalhão Zacarias. Para relembrar a data, a Prefeitura - por meio da Secretaria Adjunta de Cultura - realiza uma ação especial em seu memorial, no Centro Cultural Nhô-Quin Drummond (Casarão). Será uma manhã especial com atrações para a criançada e distribuição de guloseimas, em parceria com a Lourdinha Turismo e as presenças de parentes do aniversariante.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Teremos um momento de fala sobre o Zacarias, músicas e a exposição aberta à visitação de 9h às 12h. Na verdade a exposição já fica aberta diariamente de 8h às 17h, mas nesse dia especificamente teremos no período da manhã uma atenção especial às crianças que vierem visitar acompanhadas de um adulto responsável, com a distribuição de doces", conta o superintendente de Cultura e Juventude, Alan Keller.

De acordo com Maria de Lourdes Pinto, da Lourdinha Turismo, uma equipe estará de plantão para explicar cada peça do memorial. "Muita gente ainda não conhece a história de Zacarias, que tanto levou o nome de Sete Lagoas pelo Brasil por décadas. Precisamos manter viva sua memória e seu legado. Inclusive uma das irmãs de Zacarias, a Vilma, faz aniversário no dia 19. Na última vez em que ele esteve na cidade, comemoraram juntos com um bolo. Tem até uma foto desse momento que circula na internet", afirma.

Reconhecimento

A atual gestão tem prestado diversas homenagens ao nosso conterrâneo mais ilustre. No final de 2020 seu memorial foi reformado e reinaugurado. Em agosto do ano passado, foi a vez de uma completa reforma no Casarão, que sedia o memorial. Em outubro, o prefeito Duílio de Castro anunciou a construção da Praça Zacarias, no bairro Iporanga, em parceria com a empresa Igás, dentro do programa municipal de adoção de praças. Já em novembro, de autoria do muralista Drim Cortes, um mural de 20 metros de altura em um edifício na rua Lassance Cunha prestou homenagem ao trapalhão na programação do Festival Nacional de Arte de Rua (Fenar). Em dezembro, o artesão Leônidas Alves dos Santos, o Leo Bité, doou uma escultura de madeira de 100 quilos com a imagem de Zacarias para o memorial.

O memorial

O memorial de Zacarias fica dentro do Casarão e conta com o acervo que já fazia parte da exposição permanente como fotos, revistas, matérias de jornais, discos, placas comemorativas e roupas do personagem. Um dos destaques da exposição são os cinco bustos do artista, cada um com uma peruca usada em diferentes momentos da carreira. O local está aberto para visitação pública, de segunda a sexta, de 08h às 17h. “Recebemos um grande reforço no memorial que já tem peças de grande valor na trajetória do Zacarias. Convido todos para uma vista ao nosso Casarão que foi totalmente reformado pela Prefeitura e ainda tem outros atrativos como a loja de artesanato do Cramam e uma área exclusiva sobre folclore local”, ressalta o vice-prefeito, Dr. Euro Andrade.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM