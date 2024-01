Carnaval 2024: Foliões receberão leques e tatuagens temporárias na luta contra assédios

Foliões que participarão do Carnaval 2024 em Minas Gerais serão agraciados com leques e tatuagens temporárias, uma iniciativa destinada a fortalecer a conscientização sobre a prevenção e combate à violência contra a mulher. Os materiais distribuídos apresentarão números de telefone de emergência e informações sobre locais de acolhimento para vítimas de assédio. Essa ação integra um conjunto de medidas anunciadas nesta quinta-feira (18) para as festividades carnavalescas em Belo Horizonte e em outras regiões do estado.

Foto: Hoje em Dia (Flávio Tavares)

Conforme a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), os blocos de Carnaval também serão envolvidos em treinamentos durante os ensaios, visando capacitar cerca de 500 pessoas para atuarem na festa, divulgando o protocolo "Fale Agora" de enfrentamento à violência sexual.

Até o momento, grupos como Funk You, Baianas Ozadas, Baianinhas e Charangueiras estão confirmados como participantes dessas ações, conforme informações do Estado.

Além disso, servidores estaduais se comprometeram a reforçar as iniciativas de combate ao racismo e à LGBTfobia durante o Carnaval. Para o público infantil, a pasta planeja distribuir pulseiras de identificação como parte das atividades programadas.

da redação com Hoje em Dia