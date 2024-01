20 filmes para quem não quer saber do pré-carnaval em Sete Lagoas

Com o Carnaval chegando, Sete Lagoas se prepara para mais um fim de semana com uma série de blocos e festas. Mas para quem prefere aproveitar o conforto do lar, a nossa redação preparou uma lista de 20 filmes, para você curtir um fim de semana inteiro no bloco 'unidos do sofa'. Então, pegue sua pipoca, escolha sua bebida favorita e desfrute da nossa programação cinematográfica para este fim de semana.

A lista inclui filmes de diversos gêneros, para todos os gostos. Entre as opções estão:

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (Prime Video e Apple TV+)

Joel se surpreende ao saber que seu amor verdadeiro, Clementine, o apagou completamente de sua memória. Ele decide fazer o mesmo, mas muda de ideia. Preso dentro da própria mente enquanto os especialistas se mantêm ocupados em seu apartamento, Joel precisa avisá-los para parar.

Gemma Bovery - A Vida Imita a Arte -(Prime Video e Apple TV+)

Uma inglesa vai para uma pequena cidade francesa com o marido e acaba conhecendo Martin, que se encanta com sua beleza.

Passageiros (Netflix)

Durante uma viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado, por causa de um mal funcionamento de suas cabines.

Amizade Colorida (Netflix)

Solteiros e ocupados com suas carreiras, eles decidem deixar a amizade mais colorida com sexo casual, passando longe do romance.

Stillwater – Em Busca da verdade (Netflix)

Um pai viaja de Oklahoma para a França para ajudar sua filha que foi presa por assassinato.

Na Sua Casa ou na Minha? (Netflix)

Dois melhores amigos, Debbie e Peter, decidem trocar de casa por uma semana. A experiência pode mudar a vida de ambos.

Peter Pan & Wendy (Disney+)

Wendy Darling conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer. Com seus irmãos e uma fada, Tinker Bell, ela viaja com Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca.

Fantasma e CIA (Netflix)

Kevin encontra um fantasma chamado Ernest em sua casa nova. Quando decidem investigar o mistério do passado de Ernest, os dois acabam virando alvos da CIA.

Agente Stone (Netflix)

Gal Gadot interpreta a agente secreta Rachel Stone numa trama cheia de ação e efeitos especiais.

Sharper: Uma Vida de Trapaças (Apple TV+)

Uma mulher se infiltra no mundo da alta sociedade de Nova York para se vingar de um homem que a traiu.

Bacurau (Globoplay)

Num futuro próximo, um povoado do sertão de Pernambuco desaparece misteriosamente do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir.

Power Rangers: Agora e Sempre (Netflix)

Uma jovem heroína assume seu lugar de direito entre os Power Rangers para enfrentar a rival mais antiga da equipe.

Vermelho, Branco e Sangue Azul (Prime Video)

O filho do presidente dos EUA é forçado a fingir amizade com o príncipe inglês após causar confusão em um casamento da família real britânica.

Filho da Mãe (Prime Video)

Um documentário sobre a última turnê do ator Paulo Gustavo, com imagens inéditas dos bastidores.

O Mundo Depois de Nós (Netflix)

Um casal e seus filhos precisam enfrentar um desastre iminente após um misterioso ataque cibernético.

Maestro (Netflix)

Uma história de amor entre o compositor Leonard Bernstein e sua esposa, Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Do Outro Lado da Dor (Netflix)

Um homem enfrenta o luto após a morte inesperada do marido.

Meu Nome É Gal (Telecine)

Um filme sobre a trajetória da cantora Gal Costa.

Barbie (HBO Max)

Margot Robbie dá vida à versão live-action da boneca Barbie.

Oppenheimer (Apple TV+, Prime Video e Google Play)

Um filme sobre o físico J. Robert Oppenheimer, que liderou o Projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento da bomba atômica.

Da redação