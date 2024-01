Confira as atrações e datas confirmadas até o momento do Rock in Rio 2024

O Rock in Rio divulgou as datas e palcos de algumas atrações já confirmadas pelo festival, incluindo a banda Imagine Dragons e o cantor Ed Sheeran. A edição de 2024 celebra os 40 anos do festival e será realizada nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Imagem: Globo

A primeira data com atrações definidas é dia 14, sábado. Imagine Dragons será o headliner, ou seja, a última e mais importante apresentação do dia, no Palco Mundo. Quem também se apresenta no palco principal do evento na data é Lulu Santos.

O festival também anunciou algumas das atrações do dia 19 de setembro, quinta-feira. O headliner da data será o cantor inglês Ed Sheeran. Também sobem ao Palco Mundo no mesmo dia os cantores Jão e Joss Stone. Já no Palco Mundo, a apresentação confirmada é de Gloria Groove.

Além dos artistas com datas definidas, o Rock in Rio já confirmou outras seis atrações. Ne-Yo, Angélique Kidjo, Ivete Sangalo, Ludmilla, Os Paralamas do Sucesso e Luísa Sonza sobem ao palco do festival. Outros artistas ainda serão anunciados.

Da Redação com Itatiaia