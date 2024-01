Hoje (26) tem César Menotti e Fabiano nos 100 anos de Pedro Leopoldo

Prosseguindo com as celebrações do centenário de Pedro Leopoldo, que é festejado neste sábado, 27 de janeiro, a Prefeitura local, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, apresenta nesta sexta-feira o show da dupla César Menotti e Fabiano. O evento terá início às 20h, no campo do Ceppel.

Foto: Divulgação / Por Dentro de Tudo

Com o objetivo de tornar a cultura e a diversão acessíveis a todos, a Prefeitura promove este evento de maneira inclusiva e gratuita, permitindo que a alegria alcance a todos os cidadãos. A entrada e participação em toda a programação são livres, proporcionando à comunidade acesso à cultura, entretenimento e a um sentimento de pertencimento.

Da Redação com Por Dentro de Tudo