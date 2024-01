Confira mais de 20 blocos e eventos no pré - carnaval de BH neste fim de semana

O pré-carnaval de Belo Horizonte também já está em pleno vapor, trazendo alegria tanto para os foliões locais quanto para os turistas. No sábado (27), diversos blocos estão agendados para inundar as ruas e praças da capital com música, diversão, cores e amor.

Imagem ilustrativa

A programação, diversificada e gratuita, tem início com o desfile do Furacão do Alto às 8h, na rua Fernão Dias, 3.313, no Alto Vera Cruz, seguido pelo aguardado Tchanzinho Zona Norte, marcado para sair às 9h, na rua Líbero Badaró, 519, no Santa Rosa.

Além desses, estão previstos outros desfiles de blocos, como:

Trema na Linguiça às 11h, na rua Benvinda de Carvalho, 277, no Santo Antônio;

Bloco Cefet com Banana às 12h, na avenida Brasil, 1.245, no Funcionários;

Bloco Trem na Cabeça às 12h, na avenida Bernardo Monteiro, 1.556, no Funcionários;

Bloco Tapa de Mina às 13h, na rua Maria Carmem Valadares, 194, no Santa Efigênia;

Bloco Só Não Vai Quem Já Morreu às 13h, na rua Pernambuco, 473, na Savassi;

Bloco Encantado às 13h, na rua Dona Maria Ignez, 204, no Floresta.

Bloco Sagrada Profana às 14h, na rua Aarão Reis, 570, no centro;

CarnaKolping às 15h, na rua Barbosa, 355, no São Salvador;

Tamborins Tantãns às 15h30, na avenida Augusto de Lima, 744, centro.

Bloco Vexame será às 14h, na praça da Seresta, no Santa Amélia.

No domingo (28), a celebração continua com mais desfiles de blocos em BH. Confira a lista:

Babadan Banda de Rua às 11h, na praça 15 de Junho, no Bonfim

Bloco Bruta Flor às 10h, na rua da Bahia, 19, no centro

Bloco Cheia de Manias às 12h30, na rua Guanabara, 354, no Concórdia

Arrastão Patangome Maracarte às 14h, na av. Augusto de Lima, 1.913, no Barro Preto.

Brókio do Xai Xai às 14h, na rua Sergipe, 765, na Savassi

Carnaval do Distrital com Bloco Cefet com Banana + Batuque Coletivo + Filhos da PUC às 15h, no Distrital (rua Opala, Cruzeiro). Ingressos gratuitos no Sympla.

Ensaio do Afoxé Ilê Odara às 15h, na av. Américo Vespúcio, 600 Todo Mundo Cabe no Mundo

Também no domingo (28), a partir das 10h30, o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo desfila no Memorial Vale, na praça da Liberdade. Surgido em 2012, a ideia do bloco é promover a diversidade e inclusão.

Carnarock - Gastronomia na Praça

Para os amantes do rock, o CarnaRock – Gastronomia na Praça acontece no sábado (27) a partir das 13h, na praça José Mendes Junior, com bandas como Saideira, Velotrol, Lurex e Tomarock. Os ingressos são gratuitos e podem ser obtidos pelo site do Sympla.

Oficina para fazer adereços

Para os foliões criativos, o Ponto Cultural CDL promove no sábado (27), às 9h30, uma oficina de adereços de Carnaval com materiais reaproveitados, ministrada pelo artista gráfico e visual Betho Freitas. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo Sympla. Não é necessário conhecimento prévio.

Feirinha de looks de Carnaval

Haverá também uma feirinha colaborativa no sábado (27), das 10h às 19h, em frente à loja Endossa (rua Sergipe, 1179, Savassi), com diversos adereços carnavalescos. DJs e estandes de comidinhas garantem a diversão.

Visita na Casa Fiat de Cultura

Para os interessados em arte, no sábado (27) às 10h, tem a “Visita Mediada – Percurso Temático Lentes do Mundo” na Casa Fiat de Cultura, proporcionando uma imersão nas obras de fotografia presentes na exposição “Arte Brasileira: a coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura”. Inscrições pelo e-mail map.educativo@pbh.gov.br.

Tambores de Maurício Tizumba

E para os amantes da música e cultura afro-brasileira, no sábado (27) a partir das 16h, Maurício Tizumba e o Tambor Itinerante nas Regionais se apresentam no Centro Cultural Padre Eustáquio (rua Jacutinga, 550, Padre Eustáquio), com a participação da Guarda Moçambique Nossa Senhora do Rosário Alto dos Pinheiros e da cantora Regina Souza.

Mais uma “Sessão da Meia-Noite”

A primeira “Sessão da Meia-Noite” do ano acontece na noite de sexta (26) para sábado (27), no Cine Humberto Mauro, exibindo o filme "Cidade dos Sonhos", dirigido por David Lynch. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados exclusivamente pelo site da Eventim.

Da Redação com O Tempo