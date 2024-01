Bloco do Cercadinho, Rock Baby e bloco Pé Inchado se apresentam neste sábado, 3, no pré-carnaval de Sete Lagoas

O grito de "é carnaval" ficou entalado na garganta das crianças, dos papais e das mamães que foram à lagoa do Cercadinho no pré-carnaval do ano passado. A forte chuva que caiu no dia impediu a continuidade da apresentação da banda Rock Baby e o show do Bloco do Cercadinho, frustrando a todos. "Como somos brasileiros e não desistimos nunca, aqui estamos de novo para o 5º Bloco do Cercadinho, mais uma vez com novidades", avisa um dos coordenadores do evento, o jornalista e professor Marcelo Sander. Desta vez, o Bloco do Cercadinho se apresenta no pré-carnaval oficial de Sete Lagoas no próximo sábado, 3 de fevereiro, a partir das 16h, na Lagoa do Cercadinho.

Foto: Junio Souza

Com apresentação da Laut Express e do Colégio Caetano, patrocínio da Suspiro Festas e apoios da Joaninha Brechó Infantil, Circular Moda Sustentável, Lourdinha Turismo, Gellak, Globomídia e Prefeitura de Sete Lagoas, o Bloco do Cercadinho se apresenta novamente com a participação especial da banda Rock Baby e com novidade para os adultos: o bloco Pé Inchado, uma das atrações do pré-carnaval, encerrando a festa no cercadinho.

No repertório, canções infantis "de ontem e de hoje" ganham arranjos de marchinhas com participação de escola de samba, brincadeiras, gastronomia e muito mais. Para incrementar o repertório, o Bloco do Cercadinho conta mais uma vez com o cavaquinista Fabrício Silva, ritmistas do Beco do Repolho do bairro Santa Luzia, berço do samba sete-lagoano, e a cantora e escritora Simone Costa nos vocais, além de Marcelo Sander no baixo, Wemersom Mim na guitarra e Lois Lanza na bateria.

Barraquinhas de bebida e comida, doces, brinquedos, brincadeiras, palhaços, super-heróis e, claro, muito samba no pé para ninguém ficar parado, completam as atrações. "É um evento voltado para toda a família e, por isso, gostaríamos de convidar a todos para passar um fim de tarde super agradável conosco", reforça Marcelo Sander, idealizador do projeto. Informações: (31) 99737-9014. Além do show do dia 3 de fevereiro, o Bloco do Cercadinho também se apresenta no Shopping Sete Lagoas no sábado de carnaval, dia 10, a partir das 17h; no carnaval de Fortuna de Minas no domingo, 11, às 14h; e nos carnavais de Inhaúma e Cordisburgo na terça, 13, às 14h e às 17h respectivamente.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM